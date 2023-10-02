《神人之家》紀錄片導演盧盈良（右）也前來欣賞《折翼姊妹》。（海鵬提供）

由台灣、美國和菲律賓聯合製作的紀錄電影《折翼姊妹》，1日晚在桃園電影節舉行台灣首映，該片由菲律賓裔美國籍導演潘宇綱所執導，劇情描述一個座落於馬尼拉、如迷宮般的天主教雕像工廠中，一群LGBTQ正埋首生產神像的人生故事。

導演潘宇綱原先想拍攝一部劇情片，卻在勘景時意外發現這座同志桃花源，老闆和員工全都是LGBTQ，直嘆：「他們的故事太豐富了，比編的劇本還精彩。」決定直接取材，更費時6年拍攝完成這部紀錄電影。

有趣的是，由於《折翼姊妹》的「神創造了他們、他們也創造了神」命題太過有趣，1日晚導演潘宇綱以視訊現身映後座談，引發觀眾熱烈提問，不僅探詢電影之於宗教與性向的命題，甚至關心這群LGBTQ老闆及員工在疫情後的近況。

有趣的是，潘宇綱本身就是虔誠的天主教徒，從小在天主教會長大，並畢業於天主教學校，他在籌拍《折翼姊妹》時，驚奇發現這些LGBTQ的天主教徒，即使性向、價值觀不被教會認同，卻依然從容面對挫折和掙扎，秉持著樂觀、充滿活力的態度，持續對教會盡職盡責，讓他大感敬佩。

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