線上徵才活動可不受區域、時間限制，民眾在家即可連線上網。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

勞動部雲嘉南分署10月徵才場次表。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

畢業季迎來求職潮，勞動力發展署雲嘉南分署統計，今年第2季（4至6月）雲嘉南區18到29歲青年族群尋職總人數，較第1季(1至3月)增加了2892人。南分署表示，自新冠肺炎疫情後，線上徵才廣受歡迎，即使疫情趨緩，踴躍度仍不減，10月將辦理17場線上及實體徵才活動，歡迎民眾多利用。

疫後國內旅遊景氣復甦、觀光餐飲產業人才需求增加，加上畢業季後首次尋職青年也投入勞動市場，雲嘉南分署為協助缺工產業補足需求人力、幫求職民眾找到適配的工作，10月轄內各就業中心總計將辦理17場線上及實體徵才活動，釋出超過2100個工作機會。

南分署表示，線上徵才活動可不受區域、時間限制，民眾在家即可連線上網投遞履歷，年輕人喜歡在網路上投遞履歷，新冠肺炎疫情期間，線上投履歷的民眾增加不少，以台南永康就業中心為例，即使疫情趨緩，依舊固定舉辦線上徵才活動，上個月的線上活動就收到300多件履歷。

南分署說，公部門最大的求職求才網「台灣就業通」10月9至20日就有一場線上聯合徵才，集結科技大廠群創、群豐駿、台積電等知名企業，另外食品大廠王品集團、群品餐飲及曾文育樂也開出適用疫後擴大就業缺工的餐飲旅宿業相關工作機會，預估釋出500個職缺徵才。

不過，實體徵才活動仍有需要，因此14日將在雲林斗六的南聖宮則有一場大型實體現場徵才，集結近30家在地知名企業，包括正新橡膠、福懋科技、義美食品、明基材料等企業共同拋出近千職缺搶人才，其中有逾半數職缺開出薪資超過35K，歡迎有求職需求的民眾線上、實體現場多看多比較。