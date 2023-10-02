76歲資深港星鄭少秋1968年和伴侶盧慧茹未婚生下的大女兒鄭安儀，昨傳出在美國寓所輕生，被教會人員發現，由於一度聯絡不到鄭安儀的母親盧慧茹，只好對外向鄭少秋喊話，希望他出面處理，根據《東網》報導，鄭少秋現任妻子官晶華今（2日）表示：「我們在處理中」，並提到鄭少秋心情尚未平復，喪女打擊可想而知。

官晶華提到，已連絡上盧慧茹，人在溫哥華，並把她的聯絡資訊轉給教會，由於鄭安儀房子、車子等財產問題，牽涉到美國法律，希望由盧慧茹出面處理。至於鄭安儀後事，如果盧慧茹允許，官晶華強調，她和鄭少秋會盡力幫忙。

鄭少秋和盧慧茹交往3年，在1968年未婚生下大女兒鄭安儀，兩人分手後，盧慧茹帶鄭安儀到美國生活，鄭少秋供女兒讀到大學後，就沒有聯絡，鄭安儀卻在近日被教會發現在美國寓所輕生，享年55歲，教會已經在9月30日為鄭安儀舉行追思彌撒。

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