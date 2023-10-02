日本知名的「京都動畫」製作公司（動畫迷暱稱「京阿尼」）2019年發生36死縱火案，京都地方法院今天繼續開庭審理，京都動畫社長八田英明以證人身分出庭回憶罹難員工。

45歲被告青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區的京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5項罪名起訴青葉。

日本社會高度關注這樁審判，預計法院將於2024年1月25日做出一審判決。

讀賣新聞報導，八田上午身著黑色西裝，向媒體深深一鞠躬後進入法院。

檢方主張：「青葉因為自己所寫的小說未入選『京阿尼大賞』，便幻想自己的構想被偷竊，單方面對京阿尼懷恨在心而縱火犯下罪行。」

八田在法庭上對此表示：「本公司不會盜用他人的構想。被告因臆測導致發生這種事，令人萬分悲慟。相信法院會做出適當的判決。」

八田同時回顧在縱火案中身亡的員工，說「所有員工都非常優秀，都是對未來保有夢想的人」。

他也提到令他印象深刻的員工，例如擔任「幸運星」導演的武本康弘，以及擔任「涼宮春日的憂鬱」作畫監督的寺脇晶子（筆名為池田晶子），兩人皆在縱火案中逝世。

在京都地方法院今年9月初首度開庭審理此案之前，八田透過律師說：「想到不幸過世的員工、受害的員工和相關人士的無奈心情，我心如刀割。我知道，我們只能遵守法律規定，獲得適當處理和判斷。」（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1121002