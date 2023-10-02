雲林縣虎尾多功能活動中心提供多元照顧，減緩長者退化速度落實在地老化。（張朝欣攝）

雲林縣政府為布建長照2.0照護據點，向中央爭取經費興建「虎尾頂溪社區多功能活動中心」，2日落成啟用，結合長青食堂與銀齡社區日照中心揭牌，未來將交由專業人員營運，提供失能、失智長輩多元照顧，減緩退化速度，另外透過社會工作、醫療護理及文康休閒等服務模式，落實在地老化願景。

「頂溪社區多功能活動中心」落成典禮由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人共同主持，張麗善表示雲林縣老年人口數有13萬4809人，占全縣總人口數約20.4％，已達超高齡社會，所以縣府致力要讓縣內長輩活得健康有尊嚴，感謝虎尾鎮公所提供土地新建多功能活動中心，中心外表新穎，已成為在地新地標。

張麗善說，多功能活動中心由縣府向中央爭取補助3993萬7000元、縣府配合款221萬8723元、公所也負擔221萬8723元，為2層樓建築。除了主體工程，縣府並補助370萬元進行室內裝設工程，1樓由虎尾頂溪社區設置社區關懷據點、長青食堂、健康促進空間，2樓提供日間照顧等多元化服務。

縣社會處處長林文志提到， 雲林縣長照資源不足，城鄉差距大，所以縣府團隊相當重視關懷弱勢，積極辦理相關社會福利，尤其是社會安全及老人照顧，「111年度強化社會安全網績效考核」雲林縣成績98.4分，全國第1，這是張麗善縣長致力推動強化社會安全網業務最顯著的成效。

林文志指出，「虎尾頂溪社區多功能活動中心」啟用，讓長輩使用長照服務無須再舟車勞頓，未來銀齡社區日照中心將以安全、健康、尊嚴3大目標，提供長輩安全舒適環境、健康適當飲食、就醫協助及營養諮詢等服務，讓子女放心外出工作，長輩安心在社區終老。