「我大學唸商業管理，但我一直對科技很有興趣，我該怎麼辦？」、「現在的工作很穩定，但我想要有第二專長或是增加收入，我該怎麼規劃未來的職涯？怎麼進行呢？」、「我想轉換職業跑道，要怎麼開始？」；在職涯規劃上，青年面臨的挑戰與大眾想像的有極大的落差，儘管有些人是以找到工作為最終目標，但更多的青年是對自己的職涯迷茫，不知道自己適合什麼，又或是不知道該怎麼轉換跑道。

由專業諮商師進行一對一「職涯諮詢」，為青年找到職涯方向。(圖/新北市政府青年局提供)

有感於青年職涯規劃上的痛點，新北市青年局於「新北青職基地」提供 15到40歲的青年多樣化的「職涯諮詢服務」，其中包括：

1. 職涯適性測驗：提供全面性格與職涯測驗，揭示自我、探索職涯興趣，釐清特長和潛力。

2. 一對一職涯諮詢服務：提供深度職涯探索服務，助青年釐清職涯需求，確定方向並強化就業競爭力。

3. 履歷健診和模擬面試：提供專業的履歷評估和改進服務，強化求職者的優勢，同時模擬面試可以讓求職者練習並獲得面試技巧反饋。

現齡 25 歲的阿緯（化名），大學念的是公共行政學系，現正擔任某企業的行政助理，希望能跨領域至科技產業，為此他向新北市青職基地申請「職涯諮詢服務」，透過職涯適性測驗結果顯示，他的確對科技領域有興趣，並有良好的邏輯思考和分析能力。在職涯專業諮詢服務中，進一步了解自己對科技產業的興趣和能力。諮詢師建議阿緯，可以先從科技媒體編輯開始。於是利用下班或是週末時間參加新北青年局開設的免費課程講座，先掌握科技領域的基本脈絡。

隨著越來越理解科技產業，阿緯決定報名 AI 應用的職訓課程，除了讓自己能更快掌握和整理科技資訊，取得證照也能讓未來轉職更順利，在學習的過程中也更堅定了阿緯轉職的決心。經過半年的努力，取得AI證照的阿緯預約了履歷健診和模擬面試服務，諮詢師從業界的角度分析履歷呈現的重點，並透過幾次練習讓阿緯知道如何回應關鍵的問題，並積極展現出自己的專業能力，讓面試官留下印象，這些都讓阿緯更有把握面對接下來的面試機會。

職涯旅途不再霧煞煞 新北青職基地專業諮詢師助你一臂之力(圖/新北市政府青年局提供)

新北青年局在青職基地所提供的「職涯諮詢室」是專為協助青年找到職涯方向的服務，每週四和每週六由專業諮詢師提供一對一諮詢服務，歡迎有需要的青年朋友多加利用！

青年局職涯諮詢服務預約，可加入新北市青年局青職基地LINE官方帳號，或上官網預約(https://reurl.cc/2EL0on)。

新北市青年局青職基地LINE官方帳號(圖/新北市政府青年局提供)

預約時間：每週四和週六，下午2點30分至晚上8點10分

服務地點：新北市青年局青職基地（新北市板橋區民權路170號）

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