王惠美表示，總經費達7.65億元，將逐步整治東螺溪，預計導入八卦山西側原生植群，預計種植約1.6萬株原生苗木，超過80種樹種，重現彰化平原百年的天然林。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

東螺溪的原生森林復育是全國最大規模的生物多樣性的復育計畫，未來也會投入復育其他樹木、原生草花等，讓東螺溪春夏秋冬都有花在開。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」，打造東螺溪水岸環境景觀、復育彰化原生森林，2日上午舉行開工典禮，王惠美表示，總經費達7.65億元，將逐步整治東螺溪，預計導入八卦山西側原生植群，種植約1.6萬株原生苗木，超過80種樹種，重現彰化平原百年的天然林。

「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」總經費達7.65億，縣府在立委謝衣鳯的協助下成功爭取，2日上午在溪湖鎮東螺溪欒樹綠色隧道舉行開工動土典禮，現場由彰化縣政府、富邦金控及台灣山林復育協會三方共同簽署原生植群復育計畫，將打造全國典範。

彰化縣政府爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」，打造東螺溪水岸環境景觀、復育彰化原生森林，2日上午舉行開工典禮。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，縣府去年獲經濟部核定補助，「東螺溪水綠廊道工程」將建置8.3公里水綠慢行廊道，核定經費達2.49億元，已經完成發包；此次特別的是，縣政府與富邦金控、台灣山林復育協會三方合作，預計要在東螺溪沿岸復育彰化潛在森林原生樹種，將導入八卦山西側原生植群，預計復育種類超過80種，種植約1.6萬株原生苗木。

王惠美說，期待未來完工後，能將自行車道及糖鐵軌道串聯，並營造節點空間，提升賞鳥、遊憩及活動的機能，也感謝台灣山林復育協會牽線富邦金控，一起參與東螺溪復育彰化潛在森林原生樹種，一起重現彰化平原百年的天然林。

台灣山林復育協會創會理事長暨執行長蔡智豪表示，東螺溪的原生森林復育是全國最大規模的生物多樣性的復育計畫，未來也會投入復育其他樹木、原生草花等，讓東螺溪春夏秋冬都有花在開，引領其他縣市共同前進，與蟲魚鳥獸共存、共榮、共好。