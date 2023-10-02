2024總統副總統選舉將於明年1月13日舉行投票，目前各政黨都在勤跑地方、衝刺選票。根據網路媒體《Newtalk》今(2日)公布最新手機簡訊民調，結果顯示不管是三腳督或四腳督，賴清德領先柯文哲幅度逐漸縮小，而在三腳督情形下，賴清德32.05 %、柯文哲30.42 %、侯友宜24.01 %。

據《Newtalk》今報導，該民調詢問「總統大選三腳督，您會投給誰？」結果顯示，民進黨的賴清德32.05 %、民眾黨的柯文哲30.42 %、國民黨的侯友宜24.01 %、尚未決定13.51 %。與9月15日公布的民調相較，賴柯差距從3.36%縮小到1.63%，小於誤差範圍，也是這幾波民調以來，兩人差距最近的一次；柯侯差距則從5.58%增加到6.41%。

至於如果把獨立參選人郭台銘參選納入戰局，在「總統大選四腳督，您會投給誰？」結果顯示，賴清德30.86 %、柯文哲27.11 %、侯友宜21.94 %、郭台銘10.63 %、尚未決定9.46 %。賴清德領先柯文哲3.75%、柯文哲領先侯友宜5.17%、侯友宜領先郭台銘11.31%。

該民調由Newtalk新聞網站透過手機門號，於9月30及10月1日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收:1151份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.95% 。