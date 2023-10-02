郭婞淳咬牙完成比賽。（鄭任南攝）

（16:33更新，補充內文）台灣「舉重女神」郭婞淳2日在杭州亞運舉重女子59公斤級登場，抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤獲得銅牌，也是個人生涯第2面亞運獎牌，朝鮮選手金日景抓舉111公斤、挺舉135公斤、總和246公斤摘金，大陸羅詩芳抓舉107公斤、挺舉133公斤、總和240公斤銀牌，年僅20歲的金日景抓舉締造世界新猷、亞洲紀錄及大會紀錄，挺舉、總和則刷新大會紀錄。

杭州亞運賽前郭婞淳保有抓舉110公斤、挺舉140公斤跟總和247公斤世界紀錄，上屆雅加達亞運她在女子58公斤級摘金，在延期到2021年舉辦的2020東京奧運，收下女子59公斤級金牌，個人完成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」壯舉，杭州亞運是她生涯第3次參加亞運，有傷在身又面對大陸羅詩芳、朝鮮金日景兩位好手挑戰，仍努力為站上頒獎台奮力舉起槓鈴。

杭州亞運抓舉郭婞淳開把97公斤，第一次試舉輕鬆舉起97公斤，第二次試舉99公斤也沒問題，第三次試舉郭婞淳完成101公斤，在參賽選手中暫居第3，抓舉結束後落後領先的朝鮮選手金日景10公斤；挺舉第一次試舉郭婞淳成功122公斤，不過右大腿似乎有點不適，走下舉重台時步伐有點蹣跚，第二次試舉再完成126公斤，可惜第三次試舉128公斤失敗。

朝鮮選手金日景則是抓舉開把103公斤並試舉成功，第二次試舉107公斤成功，第三次挑戰111公斤沒問題，將郭婞淳的110公斤世界紀錄送入歷史，且同時也創下新的亞洲紀錄及大會紀錄，加上她年僅20歲，抓舉111公斤也是新的青年世界紀錄跟亞洲紀錄；進入到挺舉，金日景三次試舉分別完成127、132、135公斤，最終以135公斤大會新猷作收，總和246公斤也是新的大會紀錄。

地主大陸選手羅詩芳抓舉第一次試舉完成100公斤，第二次試舉增加到104公斤也順利，第三次則留下107公斤；挺舉前兩次試舉128、133公斤成功後，為了超越金日景，羅詩芳第三次試舉嘗試140公斤郭婞淳的世界紀錄，不過並未成功，留下挺舉133公斤成績，總和240公斤。

郭婞淳在杭州亞運舉重女子59公斤級獲得銅牌。（鄭任南攝）