瑞芳工人貼外牆磁磚意外 直墜3樓傷重送醫不治 15:262023/10/02 中時 柯毓庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周男今天上午在瑞芳一處公司外施工貼磁磚，卻不慎意外從3樓掉到1樓，疑因撞到頭部送醫後仍傷重不治。(記者柯毓庭／翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 42歲周姓男子今（12）日上午在瑞芳區頂坪路一處公司進行外牆貼磁磚時，不慎意外從3樓墜落1樓，撞擊到頭部後當場失去生命徵象。 警、消獲報到場後，緊急將周男送往醫院，周仍因傷重不治，後續交由警方報請檢察官相驗。 樹林驚傳墜樓命案 6旬婦高樓摔落地面身亡 新北登山客平溪失蹤多日 家屬連問二廟悲獲噩耗：「遺體在溪旁」 老翁雙溪山區中彈爆頭亡 檢方聲押查真相 #新北 #工安意外 #瑞芳 #貼磁磚 #墜樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 水患自主防災社區 新北再增3里累計達22處 11:282023/10/02 生活 失聯移工酒後大鬧 見警查緝反鎖陽台後墜樓 16:182023/09/30 社會 樹林驚傳墜樓命案 6旬婦高樓摔落地面身亡 14:582023/10/02 社會 博弈獲利誘人投注 男簽本票擔保騙3萬 判刑1年6月 05:002023/10/02 社會 柯文哲喊藍白民調對決 朱立倫：不要在野分裂造成民進黨獲選 11:542023/10/01 政治 停等紅燈被撞倒 騎士抄安全帽狂搥小黃運將 14:082023/09/30 社會 新北登山客平溪失蹤多日 家屬連問二廟悲獲噩耗：「遺體在溪旁」 10:042023/10/01 社會 中秋卡拉OK歡唱變酒後大亂鬥 5男濺血送醫也法辦 12:242023/10/01 社會 補教狼師趁教學捏國小女童胸部 判賠45萬 16:012023/09/30 社會 納豆女友洩超兇上帝視角 依依為1事喊：貼了再上 07:122023/10/02 娛樂 家人出遊獨留他與哥哥卻遇火警！三重國一男這動作救了他自己 10:412023/10/01 社會 爽吃89元牛丼飯沒錢付 他吃霸王餐瞎掰愛心餐 00:162023/10/01 社會 新北咖啡館家數全台排第3 精粹時光咖啡農創市集10／6登場 12:502023/10/01 生活 25歲無照男被逮竟咬警小腿！怒飆三字經還搬救兵嗆：「打給我爸」 15:152023/10/01 社會 馬文君遭綠營拿凍結潛艦預算猛打 他怒揭：「2大咖綠委」也做過 08:172023/10/01 政治 2023台灣設計展在新北 E區「城市再造」○起11大類友善城市生活美學 09:002023/10/01 生活 新北金山發送300元重陽敬老禮券 使用彈性又方便 11:212023/10/02 生活 推動交安LINE貼圖、尋寶趣 新北4校獲金安獎 10:582023/10/02 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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