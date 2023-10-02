42歲周姓男子今（12）日上午在瑞芳區頂坪路一處公司進行外牆貼磁磚時，不慎意外從3樓墜落1樓，撞擊到頭部後當場失去生命徵象。

警、消獲報到場後，緊急將周男送往醫院，周仍因傷重不治，後續交由警方報請檢察官相驗。

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