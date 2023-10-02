前總統馬英九今（2）日表示，國慶英文名稱「Taiwan National Day」是偷渡台獨理念，拒絕出席今年國慶大會。對此，資深媒體人黃暐瀚分析3大重點，並質疑與馬一樣主張、一樣生氣、一樣「中台不兩立」的台灣民眾有多少？若過半數，民進黨明年鐵定輸一屁股，若反之，馬英九的震怒將迫使民眾在藍綠間做選擇。

馬英九今提到，從前年開始，蔡政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，翻成中文就是「臺灣國慶日」，並質疑國名什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了？馬英九痛斥蔡政府刻意把「臺灣」變成國家名稱，將中華民國國慶日變成「臺灣國」國慶日，是不折不扣的「臺獨」路線。馬英九強調，出席「臺灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「臺獨」路線背書，坐視民進黨政府危害臺灣安全、傷害中華民國，因此決定拒絕出席。

黃暐瀚今在臉書提到3點分析，首先，使用「Taiwan National Day」已經三年，不是今年才改；2、英文寫「Taiwan National Day」，但中文依舊是「中華民國國慶」加註青天白日滿地紅國旗，一點沒變；3、慶祝大會依舊是「中華民國國慶」，沒有改成「台灣國國慶」。

「馬前總統的大動作，我理解」。黃暐瀚表示，馬英九很氣、不能接受，因此拒絕出席國慶，他都能「理解」，也知道馬認為logo旁的英文應寫成「Republic of China National Day」，但黃暐瀚質疑，與馬一樣主張、一樣生氣、一樣「中台不兩立」的台灣民眾有多少？

黃暐瀚進一步表示，若過半民眾認同馬英九，那民進黨慘了，明年鐵定輸一屁股；反之，若台灣多數民眾覺得講Taiwan無傷大雅，還方便辨識，馬英九的「震怒」將迫使民眾在藍綠之間做選擇。