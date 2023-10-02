《蒼鷺與少年》首日限量特典為首日封紀念套票卡。（甲上提供）

《蒼鷺與少年》首周限量特典為A3電影海報。（甲上提供）

日本動畫大師宮﨑駿睽違10年推出集大成力作《蒼鷺與少年》，台灣將繼日本後打頭陣在10月6日搶先全球上映，這部史詩奇幻鉅作動員60名畫師全手工繪製，被形容每一幀畫面都是獨立藝術品，同時也是吉卜力有史以來第一部IMAX作品。

為紀念台灣搶先全球上映，片商今宣布台灣獨家特典，除了贈送限量A3電影海報，凡購買上映第一天（10月6日）電影票兩張，還加贈限量「首日封紀念套票卡」，預售票將於本周三中午12點過後開搶。

《蒼鷺與少年》在日本採「零宣傳」神秘策略，上映4天就超越《神隱少女》首4日票房紀錄，至今2個月已累積553萬觀影人次、大賣82.5億日圓（約17.8億元台幣），轟動全球。宮﨑駿一如既往堅持不使用CGI創作，此次動員60位動畫師協力全手工一幀幀繪製，創吉卜力迄今為止「最大規模製作」，在宮﨑駿嚴格把關下，1個月僅能完成1分鐘的珍貴動畫，製作期因此從原本預計的3年一口氣拉長到7年，終於大功告成這部曠世鉅作。

電影配樂依舊由宮﨑駿御用音樂大師久石讓操刀，主題曲〈地球儀〉則為日本全方位創作鬼才米津玄師耗時4年打造，用堅毅溫柔的歌聲傳遞出強韌壯闊的生命力。米津玄師表示，自己從小就熱愛宮崎駿導演的《魔法公主》、《神隱少女》等作品，日後的音樂創作也深受久石讓配樂的《風之谷》影響。