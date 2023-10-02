高雄市今天宣布公費流感疫苗開打，今年共採購83萬1000劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達30％，校園接種同步啟動，今天由茂林國中35名學生率先開打，預計本周完成45間學校接種，11月中旬完成高雄各級學校施打。

高市府衛生局今天上午於長青中心舉行公費流感疫苗開打記者會，會中高雄縣市醫師公會提醒，流感不是感冒，症狀比一般感冒嚴重，需1-2週才能完全痊癒，嚴重時可能引起有生命危險的併發症，請65歲以上長者、6歲以上至國小入學前幼兒、孕婦、高風險慢性病人等高危險群儘早完成接種。

衛生局簡任技正張秋文表示，高雄今年採購83萬1000劑四價公費流感疫苗，涵蓋率可達30％，目前第一階段提供醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、家長、孕婦、托育機構人員具有潛在疾病之高風險慢性及重大傷病者、國小至高中職及五專三年級以下學生、等11類對象，可至高雄650間合約醫療院所接種。

校園部分衛生局說明，即日起同步啟動高雄國中小、幼兒園、高中職、五專校園接種，今天由茂林國中35名學生率先接種，本周將完成45座校園施打，預計在11月中旬完成校園巡迴，讓共計約25萬名學生獲得保護力。