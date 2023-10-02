中度颱風小犬逐漸增強，中央氣象署表示，小犬是由日本命名，指的是天上88星座中的「小犬座」，是冬季大三角其中一個星座，以此命名雖然可愛，但不能輕忽它對台灣的影響力，且強度有增強趨勢，預估周三、四（4、5日）對台灣影響最明顯。

氣象署今（2）日於臉書粉專指出，很多民眾第一眼覺得小犬（KOINU）颱風的名字很可愛，事實上小犬是由日本命名的，意思是指天上88星座中「小犬座」，雖然是知名度不高的小星座，但若大家有聽過「冬季大三角」，就是由小犬座南河三、大犬座天狼星、獵戶座參宿四所組成的，當中又以大犬座天狼星最有名。

氣象署表示，在冬天的夜空裡很容易找到它們的蹤跡，往天上看，大犬、小犬像是跟著獵人（獵戶座）的兩隻狗狗。氣象署說，以星座當作颱風命名並非首次，在獵戶座底下有另個名為「天兔座」的星星，也曾被日本拿來當作颱風的名字，2013年的「天兔」以強烈颱風從台灣南方海面通過，當時也有發布海上及陸上颱風警報。

氣象署說，颱風名字可愛歸可愛，仍不能輕忽它的影響力，因此颱風的名字和其破壞性完全沒有關係。氣象署提醒，小犬目前向西北轉西進行，強度仍有增強趨勢，預估周三、四對台灣天氣影響最明顯。