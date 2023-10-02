楊千霈大讚金馬60的入圍者禮箱、禮品仍不負眾望。（陳俊吉攝）

第60屆金馬獎頒獎典禮星光大道主持人將由「紅毯女王」楊千霈及曾以《KANO》入圍最佳新演員的曹佑寧擔任。楊千霈感性表示第14次主持星光大道的自己，很像是14歲的國中少女在60歲母親的羽翼下成長。多年來觀看所有入圍影片，汲取豐富養分。她今年重拾演戲，得到不少前輩的讚美，這些都要感謝金馬讓她持續造夢，除了主持還能做電影的夢。而日前甫入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」的曹佑寧則非常感謝金馬獎的邀約， 一定會盡力扮演好主持的角色！兩位星光大道主持人在今日（10／2）暖身合作，搶先開箱眾所期待的入圍者禮箱及品嚐入圍酒會佳餚。

金馬60匯集眾多台灣質感品牌共同響應，其中不乏合作多年且持續推陳出新的品牌，包括第九年合作的AQUAGEN氣泡水、歐盟A.A.無添加協會三顆星認證台灣精品茶好日子大師茶、KP記憶香氛茶香水及美肌香氛蠟燭、食品界米其林iTQi「三星等級」最高殊榮的米樂爆米花，和最具儀式感的大同金馬電鍋與電鍋置物盒。

近年保健風潮蔚為流行，金馬規劃一系列禮品呵護入圍者，包含知名月子餐品牌玉膳坊頂級天然草本養生飲、擁有頂尖生物技術的大漢酵素御藏千養全功能引導型醣肽精華、全台唯一零顆粒的O卡桑木耳飲，還有堅持萃取食材中膠原蛋白的統一心焙雞精、網路熱銷且原料來自義大利米蘭的營養師輕食PPN6頂級金蜂膠。

不僅內在保健，外在保養也要同時並行，包含從第51屆金馬獎便開始合作的台灣品牌茶籽堂洗手露禮盒、台灣天然海洋保養品牌SAWAA的護手霜、護唇膏及乾洗手、由空服員創立的品牌QBEE FLY臉部清潔洗沐組及演員高宇蓁創立品牌J.GAO以化妝檯為概念打造專屬的彩妝組。

從生活中體會金馬的美好，PORTER INTERNATIONAL二度聯名金馬打造STARRY托特包，兼具實用與質感、眠豆腐也推出午睡枕紀念盒並附上金馬枕頭套、hoda方便好用的磁吸充電組、百威金尊特製環保餐具組、美國保溫水瓶HYDY則推出保溫瓶及法式濾壓壺，及台灣家用衛生紙大廠春風限定款抽取式衛生紙，HOLA和樂家居則以金馬標誌為設計概念推出首款金馬桌遊來點綴居家質感。

金馬也持續聯名台灣特色伴手禮，讓海內外入圍者感受最道地的台灣味。包含特製金馬口味的嘉義縣老楊方塊酥、台中大甲的阿聰師芋泥奶酪蛋糕、南投草屯鎮種植的洄慕稻米商品禮盒及冠軍認證的埔里Cona's妮娜巧克力、融入kāu-lé-sòo（閩南語-厚禮數）人情滋味的旅旅食光手工甜點禮盒；此外，雲林百年品牌瑞春醬油也以五種口味醬油推出阿甘薯叔聯名禮盒、全台首創花型檸檬塔creammm.t推出黑金版禮盒、眾多名人指定婚禮及彌月伴手禮的拾個月手工鐵盒餅乾、三統漢菓子的熱賣商品芋泥流心酥也都特製專屬金馬60的包裝與口味。

金馬獎入圍禮箱近年屢屢創造話題，也帶動金馬氣氛。「金馬60」客製禮品包含食品、保健品、居家及育樂用品等35個品項，總價值近10萬元，讓所有入圍者在頒獎典禮之前便已滿載而歸！

第60屆金馬獎入圍酒會，將由台北文華東方酒店中餐宴會主廚李政上打造盛宴，記者會上搶先曝光特色餐點，有薄荷櫻桃鴨胸小金杯、金沙青檸蝦球及椒麻鹿野雞，另有隱藏版刺蔥野菜蛋捲、九孔鮑佐酸辣蕎頭醬、爐烤紐西蘭小牛肋排佐蒙古燒汁以及金椒醬蒸青石斑等主廚巧思打造的金馬料理，並攜手排隊名店嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南糯夫米糕，甜點則是Cona's 妮娜巧克力酒心巧克力組。

體貼入圍者的歡慶心情，今年除了在酒會上可以品嚐到與奧斯卡及艾美獎晚宴同等級的美國納帕史達林酒莊酒農精選紅白酒、百威大師啤酒，還可以獲得格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌、霧峰農會酒莊荔枝蜂蜜酒禮盒及林聰明沙鍋魚頭沙茶禮盒。今年的各項得主還將額外獲得格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，最佳導演及男女主角得主則加碼獲得眠豆腐的「眠豆腐2.0床墊」。

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