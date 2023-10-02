杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽上，原本領先的韓國選手因提早慶祝，最後關頭遭我好手黃玉霖以0.01秒之差超前丟失金牌，他在賽後懊悔不已，向隊友及粉絲道歉。這則新聞攻佔韓國媒體頭條、入口網站熱門榜多時，許多韓國網友對此感到憤怒，也有不少人酸，拜他所賜，隊友要一起去當兵，也有韓國民眾大讚台灣選手實至名歸。

今日登場的杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽上，南韓隊最後一棒選手鄭喆元在即將衝破終點線時鬆懈，將雙手舉高歡呼，在最後一刻被我好手黃玉霖以一記弓箭步逆轉超前，最終以0.01秒之差痛失金牌。

韓聯社報導，鄭喆元賽後道歉：「我的錯誤太大了，對隊友感到抱歉，對許多支持我的人感到抱歉，我犯了一個錯誤，放鬆了警惕，沒有溜到最後。」鄭喆元也被記者問到是否誤判情況或汲取了哪些教訓，他僅表示：「這是我很大的錯誤，我除了感到遺憾外，沒有其他。」

[아시안게임] 순간의 방심으로 금메달 놓친 정철원 "너무 큰 실수 죄송" https://t.co/A9kEPViOEQ — 연합뉴스 (@yonhaptweet) October 2, 2023

韓國選手因提早慶祝痛失金牌，受到韓國媒體及民眾廣泛關注，今日中午韓聯社官網頭版2則新聞都和此事件有關，南韓Nate.com入口網站體育熱門新聞排行榜中，前5名中有4則新聞和此事件有關。

其中攻佔熱門新聞排行榜冠軍的是韓媒「韓國體育」（스포츠한국）的報導，該報標題直接評論「最嚴重災難」，內文提到選手對奪金充滿信心，所以先出現了慶祝儀式，但卻發生了「最嚴重災難」。這則新聞發布3個多小時以來已有上千則評論，其中多達300人對這則新聞按下「生氣」符號。

「韓國體育」的另一則評論酸選手出現「最糟糕」的慶祝儀式，讓自己及隊友失去了免當兵的資格，內文更出現「粗心的行為」、「由於最後一位選手鄭哲元的慘痛失誤，這枚金牌就在我們眼前消失了」等字眼與文句。

另外南韓《中央日報》也在報導中提到，在鄭喆元舉起雙手的同時，他後方的台灣選手「直到最後都沒有放棄」。

南韓網友的反應也相當熱烈，不過口吻以嘲諷居多，一名網友說：「多虧這個人，隊裡最年輕的隊員要去當兵了。」有人酸鄭喆元「自願從軍」，讚他是偉大的運動員，兩個人一起當兵「不會無聊」，也有人說這次羞辱將伴隨他一生。

오늘자 아시안게임 남자 3000M 롤러스케이트 계주 결승전. 한국 국대 마지막 주자 정철원이 결승선 앞에서 우승 세레모니를 한답시고 김칫국 마시다가 금메달을 헌납! 개인전도 아니고 단체전인데 제정신? 심지어 다음 아시안게임에는 롤러종목이 없다는데...아무튼 이 분 덕에 팀 막내는 군대간다네요 pic.twitter.com/mtPCaHfJXd — 구독계 (@LstGpg8R85NnDsy) October 2, 2023

另外也有南韓網友大讚我選手，一名網友留言：「台灣隊直到最後都竭盡全力，獲得金牌實至名歸，恭喜。」

報導指出，因痛失金牌，鄭喆元及22歲隊友崔仁浩將無法免除當兵義務，另一名隊友崔光浩因有潰瘍性結腸炎，加上前一天在另一場賽事中摘金，因此可免服兵役。