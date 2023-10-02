中秋連假國旅人潮大減引發熱議，一名網友昨天抱怨，最近訂房看到旅館開放下午5點才能入住，隔天上午11點就得退房，只能住18個小時，覺得傻眼，文章PO出許多網友也愣了，直呼「通常不是都下午3點嗎？」、「下午5點冬天就天黑了，難怪國旅沒人」。

原PO昨天（1日）在PTT發文，最近訂國內旅館發現一堆旅館都規定下午5點才能入住，上午11點前要退房，狂罵「這到底是什麼鬼？」這樣對待想在國內旅遊的人，好奇以前住宿入住時間都是幾點？

PO文上線後引發不少網友不滿，「17：00太誇張，哪家啊？」、「之前住都下午3點後就可以住了」、「國外一堆清完就讓你進去，完全不懂台灣的飯店在拖什麼，然後一晚隨便就破萬，笑死」、「我還停留在下午12點到3點」、「現在都這麼嚴苛喔」、「逼你少用啊，偷你兩小時整理」、「下午5點冬天就天黑了，難怪國旅沒人」。

不過也有人能理解晚入住的原因，「缺人，來不及打掃房間」、「請不到人整理房間，時間需要拉長」、「供不應求，不爽不要住」。