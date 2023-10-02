桃園市楊梅體育園區開幕試營運，許多民眾首日就到游泳池搶先體驗。（呂筱蟬攝）

斥資6.56億元的桃園市楊梅體育園區今開幕試營運，首日吸引眾多民眾體驗運動課程及設施，該場館更運用科技，將抗菌濾網技術融入空氣處理系統，可降低空氣中的病菌濃度，桃園市長張善政前往視察，鼓勵民眾前來享受優質的運動環境與設施，全民多運動。

張善政說，非常興奮主持楊梅體育園區與運動場館啟用，楊梅體育園區是桃園市最大體育園區，有很多體育設施，包括游泳池、羽球場、有氧運動等，從10月2日開始連續2周免費開放給鄉親體驗，每天早上6點到晚上10點16小時都有開放，首日早上5點半就有鄉親排隊等待，顯示對於運動場館的期待。除了免費體驗外，還開放300門各式各樣免費課程，相信桃園隨著一間間的運動場館開幕，民眾可以越來越健康。

體育局表示，楊梅體育園區是桃園市最大的體育園區，為地上4層、地下1層，館內設施包含1樓服務台、輕食、商業販售區，泳池區域涵蓋25米游泳池與15米練習池、SPA，蒸氣室、烤箱、冷熱水池均有男女各1區。2樓至4樓提供體適能中心、綜合球場、桌球室、有氧及瑜珈等6間團課教室，並規畫舒適的休憩空間。即日起試營運至10月15日，游泳池、體適能中心、球館設施免費體驗，試營運期間各式票卡、課程8折起優惠。

體育局指出，就楊梅地區既有運動設施分佈，現有的富岡運動公園、新富兒童運動公園、中小學運動場等公有場地，都是以戶外運動設施為主，較無法提供多元化運動空間，因應北部地區多雨氣候，在楊梅體育園區開幕之後，將可提供楊梅區及鄰近民眾更便利、完善、多元的運動環境，有利於培養桃園市規律運動人口。