明年元旦台鐵公司化，不過台鐵產業工會指出，宜蘭運務段已經直接貼出公告表示，因應明年公司化，考量退休潮將致人力短缺、青黃不接，「明年1至3月出國休假申請，同期間僅開放1人得以申請。」台鐵產工痛批，公司還沒成立，員工權益先不保，台鐵違法限假。

今年8月時台鐵產工曾經公布調查，指出有83％台鐵員工有請特休假但被否準的情形，而被否準的原因有91％是「人力不足，單位內可以替班的人力不夠」；有53％％是「單位員額不足，如果不來上班就沒有人可以上班了」；有43％是「准假額度太少、請假條件嚴格、假單根本遞不出去」；有22％是「單位主管輪值休假意願低」。換言之，台鐵人力不足的問題非常嚴重，但台鐵的資料卻一直呈現快滿編的狀態，顯然是人力評估出了問題。

當時台鐵回應表示，2018年到2020年行政院已核准增補了2818人，代表台鐵局有做人力上規劃，等到明年台鐵局公司化後，編制員額的調整就不用通過組織條例了。而台鐵產工則指出，根據台鐵資料顯示，到今年6月截止，台鐵各職種人力編制缺額還是達2775人，且這個資料是2020年增補之後仍有缺額的結果；另外2020年到2022年台鐵各職種離職人數（不含退休）高達994人。

今（2）日台鐵產工以「公司還沒成立，員工權益先不保，台鐵違法限假」為題發聲明稿表示，宜蘭運務段公告表示因應明年公司化，考量退休潮將致人力短缺、青黃不接，直接公布明年1至3月出國休假申請，同期間僅開放1人得以申請。如此明顯違法限制員工休假權益，「產工要求宜蘭運務段應撤回違法公告，尊重員工休假權益！」

台鐵產工表示，由宜蘭運務段的公告可知，公司化員工離退潮對員工、旅客衝擊是事實，但交通部與台鐵局在一年多來都不願意面對，面對產工質疑，屢次以「過去已增補2818人」說法欺瞞大眾；交通部長王國材更是大言不慚請大家放心，說離職的員工不會多，還呼籲員工「請大家有信心留在台鐵」。台鐵產工質疑，員工休假權益被違法限縮，如何有信心留在台鐵？並提醒員工，特休假排定權依法是員工權利，若有請假遭拒，可盡速聯絡產工、保障自己權益。