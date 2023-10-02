印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天為雅萬高鐵正式營運揭幕，這項幾經延宕、耗資73億美元的高鐵計畫由中國承建，連接印尼首都雅加達(Jakarta)和另一座大城萬隆（Bandung）。

路透社報導，這條全長142公里的鐵路是佐科威的旗艦基礎建設計畫之一，也是中國「一帶一路」倡議的一環，在興築過程中遭遇土地問題、疫情導致工程進度延遲和成本膨脹等問題。

印尼政府將原訂2019年通車卻延至今日才啟用的雅萬高鐵命名為Whoosh。

佐科威說：「這個名字的靈感源自於高速列車疾馳的呼呼聲。」

佐科威表示，雅萬高鐵的最高行駛速度可達每小時350公里，並稱「將我們的大眾運輸現代化對環境友善」。

負責相關計畫的印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）說，自9月第2週開始的免費試乘服務將延長，10月中旬開始收費。

這條鐵路是由印尼和中國企業組成的財團負責建造。