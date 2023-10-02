前總統馬英九今（2）日批評蔡英文政府從前年開始，將雙十國慶英文名稱改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，是不折不扣的台獨，因此拒絕出席今年國慶大會。對此，有一份最新網路民調針對是否支持馬英九想法和做法一事進行調查，截至今日下午3點半，有76％網友表態支持。

馬英九今發文寫道，蔡英文政府從前年開始，將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，翻成中文就是「臺灣國慶日」，此舉讓馬不禁質疑，國名什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了？馬英九直言，蔡政府刻意把「臺灣」變成國家名稱，將中華民國國慶日變成「臺灣國」國慶日，是不折不扣的「臺獨」路線。而這樣的做法不遵守中華民國憲法，違反蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，更危害臺海安全。對國人來說，是極其不利、不負責任的做法。

馬英九認為，若再出席「臺灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「臺獨」路線背書，坐視民進黨政府危害臺灣安全、傷害中華民國，因此決定拒絕出席今年的國慶大會。

「中時新聞網」YouTube頻道今對此進行網路民調，詢問網友是否支持馬英九想法和做法，截至今日下午3點半，已有2.9萬人投票，其中有76％網友支持；14％網友不支持，另外也有11％網友投不知道及無意見。

對此，有網友痛斥「有種就直接修憲正名」、「搞小動作是民進黨的專長」、「本來就不應該這樣亂改！改到認同都出問題」、「有種就改國名」、「只會偷偷來，何不直接修憲呢？」、「不改國號，搞這種小動作自爽有點可恥」。