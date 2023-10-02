花蓮縣警察局今年配合警勤科技大樓落成，併建置空氣槍動能鑑定實驗室，是全台除6都外，唯二建置該類實驗室縣市警察局，且是東部唯一有能力鑑定空氣槍動能機關。

花蓮因地處偏遠，警察機關辦案搜索查扣的空氣槍枝，均須專人專車，將槍枝攜往遠在台北的內政部警政署刑事警察局鑑定，路程遙遠，且鑑驗時效曠日廢時，花蓮縣警察局如今建置東部唯一「空氣槍動能鑑定實驗室」，未來將可針對花東地區空氣槍進行動能檢測，將能有效提升案件偵審效率。

鑑識人員操作手持式拉曼光譜儀進行毒品初篩。（警方提供）

動能較大的空氣槍可能會致人傷亡，若有不肖歹徒非法持有及使用，一般社會大眾安全有遭受危害之虞，非法持有或犯案者，將依「槍砲彈藥刀械管制條例」處以刑責。花蓮縣警察局建置空氣槍動能實驗室，將犯罪現場查獲之槍枝，第一時間送至槍枝實驗室鑑定動能殺傷力，作為扣案依據。我國法院目前認定空氣槍具有殺傷力的標準，為鑑定出單位面積動能達每平方公分20焦耳以上。

除了空氣槍動能鑑定實驗室外，花蓮縣警察局亦積極購置手持式拉曼光譜儀進行更精準的毒品初篩、建置指紋遠端比對工作站實驗室等，提升刑案偵辦能量，展示警局科技建警之成效。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，縣長徐榛蔚重視掃黑、打詐、緝毒等治安工作，非法槍彈及毒品為暴力犯罪之亂源，嚴重危害社會治安，守護縣民的生命財產安全，警察責無旁貸，未來藉重本局新建置之各項鑑識科技設備，持續肅槍、緝毒等重點工作，維護花蓮縣安居樂業、觀光首選的優質生活環境。