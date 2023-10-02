咖啡與是世界上最受歡迎的兩種飲料，除了風味香氣迷人，在與生活方式、健康飲食取得平衡的情況下也能促進健康，兩者均富含抗氧化劑，有助保護人體細胞免受自由基傷害，降低罹癌率。專家提醒，適量飲用咖啡或茶有益健康，但只要添加過多的糖、甜味劑、鮮奶油、牛奶等高熱量成分，就沒那麼健康。

美國福斯新聞網日前訪問兩名營養師，綜論這2種風行全球的飲品對健康的好處與壞處。華盛頓州東南部三城都會區（Tri-Cities）有「腫瘤醫學營養師」之稱的安德魯斯（Nichole Andrews）說，自由基會損害人體DNA與其他細胞城分，可能引發癌症，茶與咖啡所含的多酚、兒茶素等抗氧化劑成分能夠中和自由基，降低細胞損傷風險，然而添加高熱量成分會導致熱量攝取增加，讓咖啡與茶的健康效果打了折扣。

德州註冊營養師賈勒格（Dan Gallagher）也說，咖啡與茶都是有益健康的飲品，然而額外添加糖等成分就會令兩者成為不健康的飲品。

咖啡與茶到底哪個對人體健康比較好，長年熱議。

安德魯斯指出，茶與咖啡「加料」至少有2大壞處。第一是熱量攝取過多導致體重增加，習慣添加糖漿與糖，長期下來會使熱量攝取增加，能增進口感的牛奶與鮮奶油等高脂肪乳製品也有同樣的問題。第二是長期攝取過多熱量會肥胖與癌症風險增加，肥胖是多種癌症的危險因子，至少與乳癌、腸癌、腎癌等13種癌症有關。她建議純飲為上，若非加料不可，可加微量杏仁奶或燕麥奶。

安德魯斯說明，咖啡的好處在於咖啡因可提高警覺性與注意力，讓人覺提神醒腦，此外也有改善情緒效果。咖啡因增加腎上腺素分泌能增強體能表現，使咖啡成為運動員的熱門選項。

經常喝茶有助維護心血管健康，降低三高危險因子。部分花草茶還可幫助消化，例如薄荷茶、薑茶。含有咖啡因的茶品與咖啡一樣，對某些人而言有通便效果。

安德魯斯提醒，一般成年人每天攝取咖啡因上限400毫克，來源包含茶或其他含咖啡因的餐飲。若單以咖啡計，相當於240毫升的咖啡喝4杯；茶的咖啡因含量較低，240毫升的咖啡因含量介於20至45毫克，取決於茶的種類與沖泡方式，綠茶的含量低於紅茶。天然花草茶幾乎不含咖啡因，可全天大量飲用。她強調，有些人對咖啡因耐受力低，要特別注意攝取量與飲用時段。