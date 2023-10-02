兒福聯盟目前全臺共有23處服務據點，以單親兒童的家庭照顧、收養、出養、失蹤兒童協尋、棄兒保護、托育諮詢等服務，提供相關之協助及照護，提倡與孩子共創更美好的世界。本次「合庫兒福聯盟認同卡」卡面以溫馨的圖像及顯眼的色調將兒福聯盟吉祥物「泡福」及「心仔」納入設計理念，「泡福」擁有召喚愛的超能力，溫柔而堅毅，熱心又專業，支持需要幫助與關懷的孩子；「心仔」代表社會大眾守護孩子，與孩子們攜手共創更美好的世界，透過各項倡議及服務為孩子賦能，幫助孩子從小扎根，成為自己理想中的大人。

合作金庫銀行在持續提升金融服務品質的同時，持續深耕企業公益服務，過去曾發行過心臟病兒童基金會認同卡等相關公益卡片，每月皆會提撥每筆一般消費0.25%回饋予基金會；i運動卡提撥每筆一般消費0.25%協助國內偏鄉體育運動發展，培育青年體育優秀人才；針對環保議題發行的無限金鑽卡，提撥每筆一般消費0.1%捐助予國內生態環境保護公益團體，落實綠色金融永續發展的精神。此次希望藉由發行「合庫兒福聯盟認同卡」，落實ESG之企業社會責任。