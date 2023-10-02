學員們於新店十四張歷史公園參訓、整裝待發準備進行實作測驗，以了解測驗流程。（新北市景觀處提供／蔡亞樺新北傳真）

景觀處邀請台灣省園藝技師公會副理事長曹明利老師帶領學員們到戶外實地演練，以實例講解如何正確安全地使用工具進行樹木修剪作業，圖為演練前之說明。（新北市景觀處提供／蔡亞樺新北傳真）

為提升城市景觀樹木的健康與美質，新北市景觀處近年持續辦理「樹木修剪教育訓練」，每年舉辦3梯次教育訓練，從相關學識到戶外實作，今年第3梯次已在日前完訓，最後共核發246張合格證、完訓合格率91％。

景觀處表示，今年第3梯次課程中邀請新北市樹保委員許文燦，講解「景觀樹木修剪作業之職業安全衛生管理」，說明施工人員的工作配備及樹木修剪遇到障礙設施時的應對措施，以確保作業程序符合安全規範。

輔仁大學景觀設計系張自健老師，就「樹木生理基礎及樹木型態」講解至「樹木修剪」，由植物本身的樹型介紹到案例操作，針對樹木的樹皮脊線枝條領環（正確的修剪位置）特別說明，讓從業人員在對植物進行「疏刪修剪」及「短截修剪」時有判斷的依據。

下午「實作課程」則由台灣省園藝技師公會副理事長曹明利，帶領學員們到戶外實地演練，以實例講解如何正確安全地使用工具修剪樹木，並以分組操作，讓大家了解考試流程。

景觀處表示，樹木修剪合格證為新北市、台北市及桃園市三市互相認可，透過課程訓練提升景觀從業人員樹木維護專業能力，也能擴大學員的工作機會，新北今年3梯次已核發246張合格證，完訓合格率91％。