為提升城市景觀樹木的健康與美質，新北市景觀處近年持續辦理「樹木修剪教育訓練」，每年舉辦3梯次教育訓練，從相關學識到戶外實作，今年第3梯次已在日前完訓，最後共核發246張合格證、完訓合格率91％。
景觀處表示，今年第3梯次課程中邀請新北市樹保委員許文燦，講解「景觀樹木修剪作業之職業安全衛生管理」，說明施工人員的工作配備及樹木修剪遇到障礙設施時的應對措施，以確保作業程序符合安全規範。
輔仁大學景觀設計系張自健老師，就「樹木生理基礎及樹木型態」講解至「樹木修剪」，由植物本身的樹型介紹到案例操作，針對樹木的樹皮脊線枝條領環（正確的修剪位置）特別說明，讓從業人員在對植物進行「疏刪修剪」及「短截修剪」時有判斷的依據。
下午「實作課程」則由台灣省園藝技師公會副理事長曹明利，帶領學員們到戶外實地演練，以實例講解如何正確安全地使用工具修剪樹木，並以分組操作，讓大家了解考試流程。
景觀處表示，樹木修剪合格證為新北市、台北市及桃園市三市互相認可，透過課程訓練提升景觀從業人員樹木維護專業能力，也能擴大學員的工作機會，新北今年3梯次已核發246張合格證，完訓合格率91％。
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