刑事局中打破獲施姓雙胞胎兄弟為首的博弈機房，逮獲21名成員。(警方提供)

刑事局中打破獲施姓雙胞胎兄弟為首的博弈機房，逮獲21名成員。(警方提供)

以施姓雙胞胎兄弟為首的博弈犯罪集團，為躲避查緝，將機房藏身在台中七期的高級商辦中，且專門應徵年輕男子「叩客」，員工薪水保障底薪再加上獎金，月薪上看9萬，警方日前接獲線報追查，6月間攻堅逮獲施男等21人，發現施姓兄弟不但戴著加起來市價達75萬元的金項鍊，手上還有市價300萬名表。

刑事局中打今年6月接獲情資，指稱有大型博弈機房藏身在台中市西屯區，經持續蒐證，發現施姓雙胞胎兄弟（26歲）代理博弈網「TU娛樂城」，並藏身在七期高級商辦大樓中，特別的是，該集團要求所有員工都必須穿著白襯衫、黑色西裝褲上班，因此穿著進出商辦大樓不易被發現為博弈集團成員。

警方調查，施姓兄弟專門聘僱年輕、無前科的男性加入集團，其旗下員工皆保障底薪4萬元，平日到該商辦大樓上班、專門負責「叩客」，只要成功拉1人入會，就可抽取傭金1000元，另幹部等級的員工還有職務加給，其中有人每月薪資上看9萬元。

警方經持續蒐證，6月20日攻堅，還使用破門器砸破玻璃，但集團成員發現警方上門，即啟動斷電系統進行系統重置，避免證據被發現，警方共逮獲施男及集團成員共21人，並查扣現金8萬元、電腦主機及名表、金項鍊等贓證物。

警方查出，施姓兄弟被逮時，2人脖子上戴著加起來市價達75萬元的金項鍊，其中施姓哥哥的手上還戴著市價300萬元勞力士名錶，但施男為避免項鍊、名表遭查扣，還一度謊稱是「假的」，最後仍遭扣下，所有成員並被依賭博罪移送偵辦，檢方訊後分別依3至5萬元金額交保。