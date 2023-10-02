新北市樹林區一名40歲李姓女子，誤信網路投資不實廣告，加入股市分析群組，按照群組內「老師」的指導，購買股票卻接連虧損，之後詐騙集團又指示只要交付保證金及同意書就能將虧損的金額領回。

李女9月25日上午9時許，前往至國泰世華銀行樹林分行，要臨櫃匯款新臺幣100萬元，所幸行員機警發現有異，立即通報轄區樹林派出所派員前往勸阻，在員警細心解釋勸說下，李女才恍然大悟自己遭到詐騙。

樹林警分局樹林派出所成功攔阻民眾遭詐後，立即組成專案小組，請被害人佯裝配合受騙，稱銀行無法匯款要求詐欺集團派員面交，詐騙集團遂與李女約定於當天（25日）下午1時許，在樹林區中山路某咖啡店交付款項。

專案人員佯裝顧客於現場埋伏，經見2名年輕男子依約現身走進店內，一名在門口把風、另一名則與被害人面談接洽，待被害人交付贓款時，專案人員立即上前表明身分，並逮捕該名陳姓涉案車手及柯姓把風共犯，現場查扣犯罪聯繫手機2支、工作證1張及收據等；旋即帶案偵辦，全案依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢偵辦。

樹林警分局呼籲，近年詐騙集團以各種手段層出不窮，利用網路、通訊軟體的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。