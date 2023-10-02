軍聞社提供

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國軍在中秋節期間仍守衛國土，蔡英文總統今天前往馬祖慰勉陸海空部隊表示，馬防部是我們重要的第一線防衛陣地，她感謝國軍在國之北疆，努力守護我們的家園。她並承諾，政府會給國軍最大的支持，包括目前興安專案正在興建各項建設，會請國防部如期完工，讓大家有更完善的居住及休閒環境。

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部長邱國正、總統府副祕書長黃重諺、陸軍司令鍾樹明、馬防部指揮官陳文星、連江縣長王忠銘等人陪同，前往馬祖陸軍兩棲偵察營第3連、陸軍馬防部防空連、海軍馬祖基地指揮部，視導「岸際戰鬥」等科目，了解各部隊整備訓練的狀況。

午間，她與重要幹部及官兵代表會餐，慰勉官兵辛勞，蔡英文在「馬防部勝利山莊」致詞時表示，過去幾天是中秋節連假，今天她來到馬祖代表國人謝謝國軍弟兄姐妹，不分平時或節日，都堅守崗位，守護國家安全。

上午她先到陸軍兩棲偵察營第3連、馬防部防空連以及海軍馬祖基地指揮部，了解各部隊整備訓練的情況。她說，我們的兩棲偵察營，展示了岸際滲透及水域作戰的過程；防空連則演練了防空戰備接戰的程序；馬指部讓她看到運補備載的作業。「大家都以熟練的動作，迅速完成任務，讓我印象很深刻」。

蔡英文指出，我們有許多弟兄姊妹表現都非常亮眼，像是吳佳伊中尉，在漢光39號演習中，全程以流利英文，向觀摩團的外賓清楚講解操演科目；莊喻閔上士不僅自願派到馬祖，更是運輸二中隊第一位派任上士領導職的女性艇長。還有王景謙少校、游佳霖士官長、鍾登發士官長、羅駿平上兵，也都獲頒今年度的國軍楷模。

她強調，馬防部是我們重要的第一線防衛陣地，面對共機頻繁擾臺，「我知道各位都要隨時保持警戒，大家都辛苦了」。

蔡英文承諾，政府會給國軍最大的支持，目前興安專案正在興建中的港勤設施，還有住辦大樓、籃球場等建設，她也會請國防部如期完工，讓大家有更完善的居住及休閒環境。「再次感謝各位在國之北疆，努力守護我們的家園」。