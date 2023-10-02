前總統馬英九今（2）日早在臉書發文表示，因不願替蔡政府的「偷渡台獨」背書，所以拒絕參加今年國慶大會，引發外界熱議。對此，媒體人張禹宣認為，馬英九的作法已讓此事成為了國際問題，也凸顯出蔡政府寧可馬不來國慶大會，也不願意改名稱。

馬英九痛批，蔡政府刻意把「台灣」變成國家的名稱、將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線，這既不遵守中華民國憲法，更危了台海安全，是極其不利、不負責任的做法。而針對馬英九的說法，行政院長陳建仁今受訪回應，「Taiwan National Day」的英文名稱已持續幾年，不解馬英九為何突然不參加。

張禹宣今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，一個前總統抵制國慶活動，是件從沒發生過的怪事，他認為，馬英九這次對國慶大會的活動名稱有意見、並以拒絕出席，是在否決民進黨過去8年在國慶大會的名稱與徽章搞小動作，此外，馬的作法也讓此事上升成為國際層次問題，因為大陸、日本與其他東亞國家都會關注此事，等於是在給蔡政府施加壓力。

張禹宣直言，馬英九的態度很清楚，就是國慶大會的名稱要有中華民國，民進黨政府的應對方式其實很簡單，就是把大會英文名稱改成「ROC National Day」，而這次事件也凸顯，蔡政府寧可馬不來國慶大會，也不願意改名稱。