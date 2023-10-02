吳宗憲、吳姍儒（Sandy）時隔7年，再以中天《小明星大跟班》入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目主持人」，父女倆今（2日）分享入圍心情。吳宗憲期許能拿到《小大》第2座金鐘獎，「金鐘加油，手心手背都是肉，一邊是典典（陳漢典）、Lulu」，話未說完，吳姍儒就抱怨：「一邊是敷衍發文的我，我的臉都被咖掉了」。

堪稱為今年金鐘大贏家的吳宗憲，以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人」，還以《綜藝玩很大》與Kid（林柏昇）、謝坤達入圍「益智及實境節目主持人」。吳宗憲今表示，他已經決定拿到金鐘獎後，一定會將獎座送給小鬼（黃鴻升）的爸爸，「我欠他一座獎座，他過去很辛苦，很努力才讓自己有這番成就」。

吳宗憲日前開玩笑，可能會分別跟3組搭檔走紅毯，今表示最有可能跟Kid、謝坤達一起走，「Kid、達達出了怪招，他們特別送我西裝，日前也已經量完尺寸」。他謙虛表示自己是綠葉，對於得獎與否並不在意，則是希望吳姍儒、陳漢典、Lulu、Kid、坤達能得到祝褔。