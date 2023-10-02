日本經紀公司傑尼斯因已故創辦人性侵風波，今（2）日宣布解散並改名重組，為日本演藝圈投下震撼彈，日本媒體也報導一系列相關消息，就提到曾演出日台合作戲劇男主角的炎亞綸，如今也身陷性侵風波，標題更直接點出「涉嫌性侵、偷拍16歲男孩」還有「恐怖臉部」影片。

傑尼斯的倒台在日本熱議，日本媒體也報導日本並非第一個因ME TOO在演藝圈掀起風暴的國家，台灣也有這樣的狀況，點出曾在日本受到歡迎並演出台日合作影集《路～台灣Express～》的炎亞綸，如今就身陷性侵風暴當中，甚至受害者出面時和表示自己曾被威脅，若公開就找黑道除掉他，甚至在對方記者會上，炎亞綸還跑去現場道歉。

事件爆發後炎亞綸被取消十大傑出青年資格，甚至金鐘獎綜藝、戲劇入圍全被移除槓龜，演藝事業歸零停擺，還要面對刑事法律責任，甚至恐被關上一年以上十五年以下的有期徒刑，日本媒體也表示，這樣的運動這在擴大，電台台與活動公司都取消這樣的劣跡藝人演出機會。

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