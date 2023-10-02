新竹市圖書館關東分館2日正式開幕啟用，館方也推出首檔客家飲食主題書展「讀客．食書」。（陳育賢攝）

高虹安表示，為提供市民更多時間享受閱讀，已研議延長閉館時間，並納入明年度預算編列，提高市民閱讀與學習好習慣。（陳育賢攝）

客委會副主委周江杰期盼市府協助延長開館時間，提供市民更多使用時間，推廣客家文化。（陳育賢攝）

新竹市圖書館關東分館2日正式開幕啟用，市長高虹安（右二）、立委鄭正鈐（左二）、市議員蔡惠婷（右一）今天搶先體驗。（陳育賢攝）

新竹市第8座圖書分館，同時也是首座以客家文化為主題的「新竹市圖書館關東分館」，2日正式開幕啟用，館方也推出首檔客家飲食主題書展「讀客．食書」，將關東分館打造為具有客家特色的親子共讀學習空間，成為新竹市客家文化與圖書新亮點。

新竹市圖書館關東分館今天在市長高虹安、客委會副主委周江杰共同出席開幕儀式下正式啟用，高虹安表示，新竹市擁有約13萬客家人口，關東分館的設立負有形塑新世代客家文化的重要任務。

關東分館位在新竹市客家會館同時也是關東市場的3樓，整體空間約300坪，有近100席閱覽座位，是新竹市僅次於龍山分館的第2大分館，設計上採用客家工藝常見的竹藤材質，建構出一道道書牆框景和窗景，結合客語指標系統和智慧型圖書管理設備，以科技結合傳統人文特色，打造客家文化新據點。

高虹安同時指出，為提供市民更多時間享受閱讀，已研議延長閉館時間，並納入明年度預算編列，提高市民閱讀與學習好習慣，落實新竹好學，讓市民更好學。

周江杰則表示，新竹市兩大客家發展重點區就是東區及香山區，而關東分館就座落在東區，也是首座客家文化主題的圖書館，客委會挹注關東客家主題圖書館的改造計畫，讓整個硬體設備及空間進行改造，也期盼市府協助延長開館時間，提供市民更多使用時間，推廣客家文化。

文化局代理局長李欣耀說明，關東分館設有客家文化專區，相關館藏及視聽資料約千冊，以及3萬餘冊的多元書籍，另有0至6歲專屬的幼兒閱讀區、兒童書區、一般閱讀及期刊雜誌區，提供不同族群與年齡層閱讀服務。

未來也將持續結合市場特色，辦理書展、講座、工作坊等，打造具採買、閱讀、社區互動複合式的客家文化據點。

而首檔「讀客．食書」主題書展於即日起至11月5日展出，另結合「跈人尋食逛市場」系列活動，邀請地方文史工作者，帶領民眾從關東市場出發，穿梭在關東橋及金山面的伯公廟、橋梁、歷史景點之間，聆聽豐富有趣的新竹客家飲食文化故事。

此外還有親子飲食工作坊，讓大小朋友一邊學客語，一邊認識新丁粄、水果醃漬等傳統飲食文化，沉浸在客庄日常生活氛圍，自然而然地學習、接觸、理解到客家文化與精神。

另，為歡慶關東分館開幕，新竹市圖書館各分館全員召集，辦理「館館貼起來」活動，凡於即起至12月31日期間，在任一分館借閱書籍或視聽資料，1冊或1件即蓋印1點，集滿60點可至各分館兌換限量專屬圖案刺繡布貼1枚，共有8款，讓閱讀以不同形式陪伴讀者、融入生活，數量有限換完為止。