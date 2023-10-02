養殖協會2日在縣府大廳舉行上市發表會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

秋高氣爽，又到了品嚐大閘蟹的最佳時節。苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹已膏黃飽滿，養殖協會2日在縣府大廳舉行上市發表會，縣長鍾東錦帶領來賓宣布優質大閘蟹自國慶連假開賣，歡迎饕客品嚐膏黃肥美、鮮甜多汁的人間美味，滿足殷盼已久的味蕾；他呼籲消費者選購大閘蟹，務必認清有官方掛保證的防偽蟹環，食安有保障，才能買得放心、吃得安心。

苗栗縣目前有30戶優質大閘蟹養殖戶，養殖面積約17.4公頃，放養量約30萬4700隻，縣內除擁有豐沛優良的水質和氣候穩定等得天獨厚條件之外，縣府更長期用心提供專業輔導，採取「綠色生態」、「疏養」養殖模式，另以益生菌改善水質，避免使用任何藥劑，收成率約在2.5至3成之間，蟹農在養殖技術與經驗累積均趨近完美，尤其上市前須通過藥檢，確保沒有藥物殘留，品質備受消費者青睞。

縣長鍾東錦表示，苗栗優質大閘蟹從蟹苗進口到收成，每個環節都有專人專責把關，且上市前須通過64項的藥物及戴奧辛殘留檢測，才能取得縣府官方掛保證的防偽蟹環標章，透過QR Code可取得生產履歷，才是品質與食安最佳保證，也歡迎南僑集團建立良好的產銷合作模式，為蟹農帶來利多。

鍾東錦說，苗栗養殖的優質大閘蟹，具備青背、白肚、金爪等特徵，成熟後蟹膏蟹黃肥美飽滿，鮮甜多汁兼具彈牙的口感，品質不輸大陸的大閘蟹，消費市場大受好評，建議在不衝擊生態環境下，能擴大養殖面積到一定規模，以降低養殖戶成本並增加收益，這部分期待漁業署在技術和經費補助多方協助，漁業署官員也現場給予正面回應。

上市開賣記者會由僑育國小附幼蝦兵蟹將萌樣開場，縣長鍾東錦率同農業處長陳樹義及漁業科長林俊吉出席，還有苗栗縣優質大閘蟹產銷協會理事長吳定機、總幹事陳雲湧、一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆，農業部漁業署簡任技正趙守堯、南僑集團點水樓採購處長陳麗雲及多位縣議員，聯袂支持這項已在苗栗深耕13年的優質大閘蟹產業。

農業處長陳樹義表示，苗栗優質大閘蟹高品質的聲量，近年來也引起不肖業者的覬覦，各大通路或網路上常出現惡劣無良的業者，冒用苗栗優質大閘蟹的品牌或盜用圖片，販售來路不明、品質低劣的大閘蟹和加工產品，不但影響苗栗優質大閘蟹的聲譽，也讓消費者在食安飽受威脅，他呼籲消費者務必選購有官方掛保證的優質大閘蟹，或逕洽養殖協會採購。

優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧表示，優質大閘蟹預定10月7日即國慶連假全面上市開賣，熱賣時間僅1個半月到2個月左右，先是3至4兩母蟹，10月底5、6兩的公蟹接著上市，單價視重量從350到900元，7兩以上另議。消費者可洽詢苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧0920091695，或苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆0919845353。

主辦單位在會場端出黃金蟹粥及清蒸、鹽烤、香辣、麻油不同口味的大閘蟹，香氣四溢讓人垂涎三尺，縣長鍾東錦與來賓隨後也在品嚐活動中大快朵頤，成為優質大閘蟹最佳代言人。