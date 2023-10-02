竹北市農會綠色照顧站由副縣長陳見賢（中左）及農業部輔導司長陳俊言（中右）等農會人士熱鬧揭牌。（羅浚濱攝）

新竹縣峨眉、寶山、芎林及橫山鄉4處農會積極推動綠色照顧計畫後，竹北市農會重新翻修2樓空間也正式加入推動行列，2日在首屆綠色照顧班樂齡媽媽們舞蹈表演後，由副縣長陳見賢及農會人士共同為竹北市綠色照顧站熱鬧揭牌，攜手守護長者在地健康老化，活出綠色新生活。

農業部輔導司長陳俊言說，農業部積極輔導各地農會辦理綠色照顧站，希望農會將綠元素融入課程，更重要的是邀請青農與長者互動及分享食農教育，期讓長者走出家門，活出健康。

陳見賢說，綠色照顧站能照顧更多農民好朋友，讓年邁長輩有個好去處，結合家政班等休閒娛樂育教課程，提供長者打發時間又能長新知的場域，共同動手做美食，還能供餐服務給弱勢家庭。

竹北市農會總幹事馮濬傑表示，為推動綠色照顧，特地將2樓的電腦教室重新打造成以家為主題，營造關懷、溫馨多元的快樂學習環境，供餐食材直接由小農供應，或是惜食將農民直銷站未販售完的食材入菜，符合綠色永續。

推廣部主任黃正鐘說，今年首屆綠色照顧站第1班有25位長者，年齡從70歲到85歲，每週二為綠色照護，提供簡單的生理量測，中午供餐服務，讓長輩體會在家一樣的溫暖。

綠色照顧站志工利用竹北市在地生產的烏魚子、地瓜及黑豆等，展示製成馬卡龍乳酪烏魚子、地瓜米蛋糕及黑豆鳳梨酥等點心，讓人垂涎三尺。

農會理事長陳楷棟希望透過農業組織互助及互動，鼓勵長者走出戶外接觸人群，未來綠色照顧站能增加弱勢家庭供餐，達到世代協力與傳承，促進農村長者在地健康老化。