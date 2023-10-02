桃園區公所趕在中秋連假趕工佈置，2日上班日可見滿滿的青天白日滿地紅。（蔡依珍攝）

桃園區公所趕在中秋連假趕工佈置，2日上班日可見滿滿的青天白日滿地紅。（蔡依珍攝）

桃市府大門已掛起巨幅國旗，重要路口也都旗海飄揚。（蔡依珍攝）

桃園「國慶月」啟動！光輝十月來臨，桃園市政府、13區公所和主要路段，趁中秋連假加緊佈置，今上班日已可見旗海飄揚，市府外牆更掛起巨幅國旗，民政局指出，全桃園將有超過1萬面大小國旗，復興區更是首度懸掛國旗，國慶日當天早上也會在府前廣場舉辦3000人的升旗典禮，並邀請前職棒球星「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人，要讓國慶的「光榮感」在桃園的每一個角落都能看見。

桃市府新聞處長羅楚東表示，市長張善政上任之初，便在市政會議上宣示，今年的國慶要擴大辦理，讓桃園成為最重視國慶與最熱愛國家的城市，因此，作為國門之都的桃園市，今年除了在去年原有規畫以外，也另外挑選近20個重要的路口或路段懸掛國旗。

民政局預計在13個行政區主要路段，懸掛超過3700面國旗，比去年多出1400多面，加上各區公所、各戶政事務所及各局處額外佈置的小幅國旗，總數估計超過1萬面。其中，復興區更是首度懸掛國旗，旗海飄揚的壯闊景觀，讓國慶的「光榮感」在桃園的每一個角落都能看見，也希望桃園市能在國慶月以壯觀的旗海迎接來自國內外的遊客。

羅楚東表示，除了在市區主要道路與重要建物懸掛國旗外，桃園這次也在特定風景區，例如虎頭山公園、中正公園、北橫遊客中心、慈湖園區、小烏來、角板行館及拉拉山上等景點增掛國旗。同時為了搭配兔年，會在多個景點設置兔子雕像手持國旗，像是虎頭山已經把國慶兔設置完畢，歡迎大家來拍照打卡歡慶雙十節。

羅楚東指出，張善政希望國慶的光榮感可以看得見，也要讓居住在桃園、來到桃園的每一個人都能對「國慶月」有感，對此，市府也規畫一系列國慶活動，包括：線上升旗互動小遊戲、府前升旗典禮、金三角商圈「跨族裔遊行嘉年華」、忠貞新村「國慶嘉年華市集」、眷村文化節國旗踩街，以及機捷A22、A13國慶主題車站、彩繪列車等。

桃園國慶月升旗活動訂於10月10日上午7時30分在桃園市政府府前廣場舉辦，除了有精彩表演之外，還邀請「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人，活動已經正式啟動線上報名（網址：https://st-url.com/nlOIW），報名時間為2日上午8時至4日下午5時，報名成功的民眾，當天還可領取手持小國旗與杯袋，名額有限，請盡快報名參加。