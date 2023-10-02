西方國家和中國之間的緊張升高可能造成五大影響：

●通膨

美國總統拜登下定決心要讓電動車和半導體等戰略性製造業重返美國。全球最大的晶片製造商台積電正在美國、德國和日本設廠，以滿足跨國企業從中國向外分散供應鏈的需求。

高盛研究指出，讓生產製造「返鄉」可能影響通膨，尤其是當西方國家製造業的擴產速度不足以抵銷進口下滑的影響。

Northern Trust歐洲、中東和非洲（EMEA）及亞太區首席投資策略師Wouter Sturkenboom表示，我們建立全球化的世界是有原因的，因為它既有效率，而且又便宜。只要我們減少一些全球化，成本就會增加。

如果美國高通膨的時間拉長，意味著利率可能升得更高，且高利率可能維持更長時間，這將給美元帶來提振。美元走強可能對一些仰賴進口資源的歐洲國家輪出通膨，因為這些國家必須花更多錢採購以美元計價的大宗商品。

許多央行都將通膨目標設定在2%，但現在交易員對美國和歐洲長期通膨的預測正在提高。

●友岸外包

華府正在推動「友岸外包」（Friendshoring），也就是讓友好的國家取代中國在供應鏈中的角色。哈佛商學院出具的研究指出，越南和墨西哥是迄今美國供應鏈轉移最主要的受惠者。

此外，蒙古正在尋求美國投資稀土開採，菲律賓也正在爭取美國的基礎建設投資。Amundi Investment Institute地緣政治部門主管Anna Rosenberg表示，美中緊張局勢為分析新興市場的增長前景提供了「新視角」。

●印度熱

在低成本、大規模製造方面，印度被公認是最能與中國競爭的國家。今年以來印度股市上漲8%。資產管理公司J. Stern投資長Christopher Rossbach表示，印度是一個非常大的機會。

印度央行預期本財政年度經濟成長6.5%，而中國則預期今年經濟成長約5%。巴克萊認為，如果印度在未來5年內將全年經濟成長率提高到近8%，便可望躍升成為驅動全球增長最大的貢獻者。

●從晶片到高級訂製服

西方與中國之間相互角力，雙方都會有贏家和輸家。歐盟已經對來自中國的電動車啟動反補貼調查，以決定是否課徵懲罰性關稅。美國大舉補貼國內半導體製造，順帶也提振了英特爾的股價。但只要出現中國展開報復的跡象，美國大型科技股和全球股市便極易受到影響，例如因媒體報導北京將擴大政府人員使用iPhone的禁令，在9月初的短短兩天內，蘋果股價就重挫超過6%。

隨著中國成為全球奢侈品的主要買家，西方的時裝公司也陷入政治困境。中國最高反貪腐監管機關揚言要消除其所謂的「西方菁英的享樂主義」。此外，中國銀行業已經要求員工不得在上班時穿戴歐洲精品。

受惠於中國在年初解除新冠清零防疫政策，精品業股價飆漲，但之後由於中國經濟復甦乏力且與西方的緊張關係加劇，奢侈品公司股價又大幅回落，歐洲精品股今年第三季重挫了16%。

●出脫中國？

中國的經濟復甦踉蹌且房地產市場動盪不已，這意味著看衰對中國的投資不只是政治方面的考量。關稅戰可能繼續打下去，以及美國對中國祭出大規模技術限制，更不利於投資中國。

由於中國股市表現落後全球股市，投資人對於如何布局對中國的投資看法分歧。摩根大通出具調查報告指出，受訪者中約40%的人看空中國市場，但也有幾乎相同比例的人希望加碼。

RW Baird股票部門副董座Patrick Spencer表示，實際上我對中國越來越感興趣，因為每個人都非常痛恨這個市場。對這個市場的預期確實很嚴峻，但現實情況要好一點。