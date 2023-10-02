斯洛伐克9月30日舉行國會大選，由親俄的民粹派「方向黨」勝出。外交部今天祝賀斯國順利完成選舉，並期盼與新政府密切合作，在既有的良好基礎上，持續深化各個領域的互利合作關係，共同促進區域和平、穩定及繁榮。

斯洛伐克大選結果出爐，由左派民粹主義且對俄羅斯態度友善的前總理費科拿下國會最大黨，將取代過去支持軍援烏克蘭的「進步斯洛伐克黨」執政。分析家預期，費科可能停止軍援烏克蘭，並取消對俄羅斯的制裁。

對於選舉結果，外交部發言人劉永健指出，台灣與斯洛伐克共享自由、民主、人權及法治等普世價值，互為緊密夥伴關係，過去3年在貿易、觀光、文化、創新、科技、醫療照護、高等教育、技術研發、科學園區、電動車、太空發展、智慧城市及中小企業數位化等各項領域密切合作，簽署20多項合作協議，雙邊關係持續穩定發展。

此外，他說，斯國堅定支持我國參與國際組織，包括去年斯國國會通過5項友我決議，支持我國國際參與。外交部期望在既有的良好基礎上，與斯國政府持續深化各個領域的互利合作關係，共同促進區域和平、穩定及繁榮。