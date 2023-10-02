傑尼斯事務所更名「SMILE- UP.」，並將成立新公司，而岡田准一也在近日傳出退社消息，今日記者會上，井之原快彥被問到此事，也做出回應。

據說岡田准一已告訴周遭的人，將在11月離開待了28年的傑尼斯，對於此事，前V6隊友井之原快彥表示他有和岡田准一連絡，兩人關係不變，但對於岡田准一之後的動向，交由他本人宣佈。東山紀之也補充，會不會加入新公司，是藝人的自由。

若是岡田准一真的出走，將成為森田剛、三宅健在V6解散後，離開的第三人。