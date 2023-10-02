排雲山莊2021年改以套餐方式供餐，晚餐提供3種套餐供選擇。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山主峰是國內外知名登山路線，途中「排雲山莊」床位中籤率，山友認為比登頂、搶熱門演唱會還難。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山主峰是國內外知名登山路線，途中「排雲山莊」床位中籤率，比登頂、搶熱門演唱會還難，近期接連4個颱風玉山國家公園暫停入園，有山友未收到「排雲餐」退費引發怨言。玉山國家公園表示，有山友未訂餐或未繳費，廠商實際收到367筆退費申請，尚餘167筆積極處理中。

玉山國家公園排雲山莊委外經營，提供入住山友餐點，早餐每份150元，午、晚餐每份350元，還有特惠方案，晚餐、早餐、午餐加睡袋1050元，山友俗稱「排雲餐」，昔日餐點以大鍋菜方式供應，曾被作家劉克襄形容成「味如嚼蠟」，2021年改以套餐方式供餐，未料7月底杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵接續擾台，玉山國家公園9月7日恢復入園迄今仍有大批山友未收到退費引民怨。

山友抱怨指出，他們抽中排雲山莊，原本自認很幸運，未料碰到卡努颱風暫停入園，只好申請退費，迄今等了快2個月，三催四請仍無下文，等到心煩氣躁；另也有人認為，通常上網申請後，大約一、二周就收到退費了。

玉山國家公園管理處表示，排雲山莊2013年6月改建完工迄今，每日入住上限是116人，有人會自備伙食，7月24日至9月6日期間因4個颱風的關係，公告禁止入園天數共23天，因部分山友未訂餐或尚未繳費等，廠商實際上僅收到367筆退費申請，截至2日完成退費200筆，退費總金額約90萬，尚餘167筆積極處理中。

玉管處說，民眾取消訂餐後，廠商一一與民眾確認餐費要直接退還或保留到下次訂餐時折抵，加上處理的資料較多，因此耗費比較多的時間完成相關流程，作業期間有民眾來電或來信詢問退費進度，但未收到相關投訴，日後將檢討改進退費機制。