前總統馬英九宣布拒絕出席今年國慶大典，質疑蔡英文政府偷渡台獨，國民黨總統參選人侯友宜深有同感，三問民進黨總統參選人賴清德是否認同中華民國？賴競選辦公室回應，賴清德立場清楚，將延續蔡英文總統的「4個堅持」，並以4大支柱守護中華民國台灣，請侯別轉移焦點，正面回應藍委為何阻擋國防預算、傷害國防能力。

侯友宜今日在高雄三問賴清德，包括是否認同中華民國憲法？是否認同中華民國？是否站在中華民國的立場，為國家設想？他也要提醒國人，賴清德過去曾說過的話，會不會引來更多兩岸衝突。

對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，無論是賴日前在華爾街日報向國際所宣示的「四大支柱」，亦或是「國家希望工程」國政願景中所提出的「民主和平的台灣」，都是堅定主權立場，用更開放的民主治理與均衡的區域發展團結國家，提升國家總體韌性，推動台灣均衡發展，並連結世界理念相近國家，追求台海及印太和平。

陳世凱表示，賴清德自始至終竭盡全力守護中華民國台灣，但國民黨卻阻擋國防預算，阻擋能夠守護國家的力量，根本言行不一，只會用嘴巴守護中華民國，侯友宜卻對此事完全不敢評論，更遑論面對強權時，如何站穩國家立場、為人民發聲。

陳世凱批評，「九二共識」不僅早已被習近平定調為「一個中國原則」，日前國台辦也再次強調「九二共識就是一個中國」，侯友宜所謂「認同九二共識」才是真正消滅中華民國元凶。