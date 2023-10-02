警方檢肅弘仁會孫姓男子（中）到案。（翻攝畫面）

查扣有弘仁會字眼的字畫證物。（翻攝畫面）

被警政署列為掃黑重點對象的竹聯幫仁堂「弘仁會」，又遭刑事局會同各地警方掃蕩，檢肅弘仁會台北分會孫姓小組長到案，全案拘提孫嫌等9人，新北地檢署複訊後對孫嫌聲押，法院裁定20萬交保。

刑事局偵查第一大隊獲報，弘仁會32歲孫姓小組長率組織成員於雙北及桃園市等地區聚眾滋事，以恐嚇、傷害及聚眾妨害自由等手段，向被害人暴力討債及恐嚇取財，經報請新北地檢署檢察官吳姿穎指揮，刑事局會同雙北、桃園、台中和花蓮警方共組專案小組偵辦。

警方查出，去年7月間，孫嫌不滿小弟離開弘仁會，至民間公司上班，他設局邀約被害人到北市林森北路的酒店飲酒，期間找來10多名小弟助勢，更持刀抵在被害人頸部，要求支付小弟離開弘仁會的「轉檯費」，藉此強索600萬，對方拒絕，他憤而教唆小弟圍毆教訓被害人，直到翌日清晨，眾人酒醉，被害人才趁隙逃脫。

此外，孫姓男子曾受託處理1700萬元債務，但債務人已過世，孫發現債務人胞弟在桃園開工廠，生活過得不錯，今年2月他率眾工廠討債，並攔下對方座車，嚇得對方將自己鎖在車內不敢下車。孫甚至隔天再找黑衣人到債務人的告別式恐嚇，所幸當地警方提前獲報，派員前往殯儀館，黑衣人才趕緊撤離。

專案小組上月兵分多路執行拘提搜索，分別在台中、台北、新北及花蓮等處，拘提孫姓主嫌等9人到案，並查扣開山刀、鋁棒、毒品、本票和有幫派字眼的字畫等證物。警方於攻堅破門之際，孫嫌趁機將手機自8樓住處拋出，所幸員警眼尖發現立即撿回，防止湮滅證據。全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、私行拘禁等罪移送新北檢偵辦，孫20萬交保。

刑事局強調，為貫徹警政署「淨化選前治安，查賄制暴」政策，刑事局將持續淨化選前治安環境，杜絕不法份子以暴力介入選舉等活動，警方在此呼籲民眾如有遭遇不法侵害時，請立即向警方報案，警方會持續溯源追查，除惡務盡，以維護民眾安居樂業的環境。