烤完肉突然「被調動」，彰化縣警察局29日中秋節當天突發布人事令，攤開名單共有18人遭調動，有不少人當天才知道自己被「調動」，引發基層員警討論；縣警局長張國雄表示，所有人事調動開誠布公「找人關說也沒有用」。

彰化縣警局表示，該份人事異動原本要在28日發布，但因作業上程序問題，所以才會在中秋節當天上午發布，也方便被調動的員警能在今天上任，不過引發基層討論，認為過去人事令從沒有在放假時突然發布，這會讓人措手不及，烤完肉醒來突然被調離了。

對此縣警局長張國雄表示，這這波人事調動是在9月28日上午開會決定，但他當晚11點多才回辦公室批，若是凌晨發布才奇怪，因此才選在隔天一早發布，強調，人事調動開誠布公「找人關說也沒有用」。

張國雄無奈，他認為過去彰化有許多官警長期待在同一位置，包括分隊長、所長等一待就待4、5年，認為應該讓行政、刑事單位互相流動、磨練，因此這波調動有很多交通分隊長調派成所長。

他強調，官警有必要自我成長，因此開始建立制度，分三級從偏遠到市區單位，以增加幹部歷練機會，積分好更有機會升遷6都，加快人事流動，有的被動調者表示未被徵詢，對新職務不滿或離家太遠，當幹部不能挑軟的吃，還要選離家近的，「有誰比我離家更遠」。