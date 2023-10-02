裕隆集團聯手LINE正式攜手打造「出行生態系整合策略」，今（2）日聯手推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務，將裕隆集團價值鏈資源，串連LINE生態圈，結合雙方線下與線上的優勢，延伸「以科技改變移動服務」的競爭優勢，上線首發的三大服務包含「LINE TAXI叫車服務再升級」、全新租車服務「自遊租」，與「機場接送服務」範圍擴大和車種增加。

LINE GO不僅是第一個透過LINE官方帳號整合多樣交通服務的移動品牌，致力打造「一站式多元移動服務平台」，未來將從乘客拓展到車主服務，定位為開放平台、增加結盟夥伴，為用戶提供值得信賴 、便利生活、永續發展的交通移動方式。

裕隆集團金融水平事業總經理許國興表示：「LINE GO將提供友善的開放平台、一站式的移動服務方案、全方位的出行服務體驗，更具體展現裕隆集團以MaaS移動服務為願景，致力於連結人、車、生活的服務理念正逐步落實，為消費者提供信賴、便捷、永續的出行解決方案。」

裕隆集團 移動服務事業群 總經理林群盛表示：「裕隆與LINE在開放合作、求新求變的核心價值下，提升移動服務附加價值，並以OPMS（Open Platform for Mobility Services）移動式服務開放平台策略，以集團品牌為主，同時結盟多品牌合作擴大規模，創造對用戶最友善的移動用車服務，期望LINE GO成為台灣交通移動服務第一品牌。」

「LINE TAXI叫車平台」於2019年正式推出，秉持「以科技改變叫車產業」的願景，獲得廣大用戶肯定與青睞。2022年LINE TAXI上線3週年，為打造特色服務，並引領計程車產業朝減碳及永續的目標邁進，推出以環保減碳電動車為主的尊榮新服務「星選科技車」，打造計程車界的商務艙乘車體驗。

今年LINE TAXI邁向4週年，達到用戶數360萬、合作駕駛數13000位、累積完成趟次3000萬趟的里程碑，為提供用戶更多優質多元的移動服務，裕隆集團與LINE首度聯手，以MaaS策略為共同目標，推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務，定位為開放平台並連結ESG目標。

LINE GO將結合雙方線上線下優勢，整合裕隆集團的線下資源與服務，像是格上租車的長租與短租服務、汽車價值鏈，並以LINE TAXI高頻次會員流量為基礎，加上透過LINE通訊軟體即可提供服務降低下載門檻，並有利精準行銷，推動交通移動服務產業創新，實現智慧便利的移動新生活。

LINE GO將多元服務導入數位科技平台，透過一站式數位整合體驗，為用戶打造智慧生活的移動生態系，上線首日發布三大服務：「LINE TAXI導入AI語音叫車與功能升級」、「全新租車服務－自遊租正式上線」、「機場接送服務新升級」，讓用戶在未來生活的所有移動都從LINE GO 開始，未來將有更多移動服務，在LINE GO中推出。