中國大陸「跨欄女神」吳豔妮1日發生偷跑違規爭議，還甩鍋給隔壁賽道印度選手亞拉吉（Jyothi Yarraji），就連自家人都看不下去，湧入吳豔妮的微博並痛批她恬不知恥。

亞運前非常多人關注吳豔妮的表現，不外乎是她集實力、外貌、炒作能力於一身，被對岸網友戲稱為「網紅級」選手、話題女王。吳豔妮在預賽以分組第一姿態前進女子100公尺跨欄決賽，以成績12.80秒來看，吳豔妮只需要維持水準，奪下金牌不成問題。

沒想到吳豔妮卻在決賽上出現嚴重偷跑失誤，槍響之前就衝了出來，吳豔妮自己也心知肚明，在裁判還沒做出判罰前，就和同胞好手林雨薇相互擁抱，但讓人出乎意料的是，除了吳豔妮之外，印度選手亞拉吉也出現偷跑行為，這就讓吳豔妮逮到機會，向裁判申訴是亞拉吉影響到自己起跑，但明眼人都看得出來是吳豔妮率先邁開步伐，大會一時之間無法做出裁決，便讓兩位選手重回賽道。

第2次起跑順利進行，兩位中國大陸選手迅速拉開領先，最終由林雨薇以些微秒差險勝吳豔妮搶得金牌，只是吳豔妮沒有高興太久，經過裁判嚴格審查，最終決定取消吳豔妮的銀牌，也讓亞拉吉將獎牌顏色從銅牌升級為銀牌，我國好手張博雅向上遞補拿下第4。

吳豔妮失去替中國大陸「金包銀」的機會，2日深夜，吳豔妮終於在微博發文，祝賀同胞好手林雨薇奪得金牌外，也向亞拉吉道歉，並承認是自己偷跑影響他人，不過仍有網友不領情，踴躍在吳豔妮底下留言，「自己搶跑就算了還誣陷印度妹子，心機太重了」、「搶跑就是厲害！這個別人沒辦法比！不至於睜著眼睛說瞎話」、「申訴是一碼事，污衊別人又是另一碼事」