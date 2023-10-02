縣府今天派員到場現勘。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

外界質疑實境秀節目《嗨！營業中2》違法濫墾森林及在農地蓋違建違法營業等違法情事，苗栗縣府則遭指責漠視放縱。縣府則回應有積極依法查辦開罰26萬，2日再次各局處前往會勘，確定農地違規面積廣大、違法取水等事項，再裁罰26萬元，強調共開罰52萬元，只要有違法嚴懲不貸。

電視實境節目《嗨！營業中2》在造橋鄉平興村的拍攝地點涉嫌濫墾山林，立委陳椒華日前直指業主違規多時，苗栗縣府查辦數月未改善仍未改善，不過縣府強調，早在立委揭露前已依據《水土保持法》規定，對彭姓行為人開出4次處分書、累計裁罰26萬，並勒令行為人立即停工、恢復植生，目前多處已恢復植生。

縣長鍾東錦得知消息後，為展現縣府依法積極處理、保護山林的嚴正立場，2日再指派地政處副處長梁煜誠率各局處前往現場聯合稽查，彭姓行為人到場強調只配合拍攝節目、尚未對外營業，經比對先前航照圖影像，確認農地違規面積甚大，將再裁罰24萬元，餐廳建物違建在申請補照完成前，勒令停止供水、供電。

另外，水利處也認定行為人未取得水權、違法取水，裁罰2萬元，並要求未取得水權前不得再行取水，如經查獲得按次裁罰，全案總裁罰金額為52萬元。

縣議員廖秀紅等人也到場關切，「該怎麼罰就怎麼罰！」廖說，支持縣府依法裁罰水保等違規行為，但希望縣府考慮地方發展觀光產業需求，能加強輔導業者合法化經營。

梁煜誠指出，經地政處調閱2020、2021年的航照影像比對後，今日會同農業處、水利處、工商發展處、行政處、環保局、文觀局及造橋鄉公所辦理現勘，確定造橋鄉造橋段1695地號等5筆農業用地，雖目前無營業事實及使用，但涉有違反《區域計畫法》第15條第1項的管制使用規定面積甚大，屬妨礙公共安全及環境保護情節重大者，並已確認行為人，將立即依同法第21條及本府裁罰基準，處以罰鍰新台幣24萬元，並限期3個月內令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

餐廳違建部分，縣府已勒令行為人申請補照，在補照完成前先予停止供水、供電、停止使用，倘不遵從前述處置，除依行政執行法辦理外，並得處六個月以下有期徒刑或拘役；水利處今天現場稽查確認，該處一舊水井未依法申請水權，根據《水利法》規定對彭姓行為人裁罰2萬元。

梁煜誠說，後續改善由文觀局、農業處及工商發展處，就露營區設立、農地農用方式及違建部分，輔導業者合法申請。不過，文觀局指尚未接獲業者申請設置露營區，但現場的坡度較陡的現況，全區想要申請獲准設置露營的可能性不高。