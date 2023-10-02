氣象署發布大雨特報。（氣象署）

中央氣象署發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（2）日下午至晚上，高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象署針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。另針對屏東縣沙漠溪(海神宮)，屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至17時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。

氣象署指出，今天東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時有零星降雨，桃園以北地區上半天也有零星短暫陣雨，但下半天轉多雲偶透光的天氣，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨夜晚低溫約25到27度，白天高溫北台灣為28、29度，感受較舒適，其他地區仍有32到34度左右的高溫，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。