為加強照顧弱勢族群，衛福部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，推出國民年金保費補助方案，補助國保被保險人自付保險費50%，減輕被保險人負擔，同時鼓勵民眾繳納國民年金保險費，保障老年基本經濟安全。

勞保局表示，國保被保險人於114年10月31日（含）以前，繳納112年4月至12月國保保險費，即可享有政府加碼補助50%自付保險費。

勞保局強調，國保被保險人無需提出申請，由本局主動比對戶政及相關社會保險資料後，主動辦理加保及計費作業。今年5月、7月、9月、11月及明（113）年1月底陸續寄發的繳款單，即會顯示由政府加碼補助50%金額、被保險人減免一半自付金額。以一般被保險人最多補助9個月計算，共可補助5337元。

此外，低收入戶及重度身心障礙者全額補助。而中低收入戶、所得未達一定標準者、中輕度身障者等3類弱勢族群，原本保費補助就比一般人多，此次再補助50%之後，每月自付金額僅為296元~444元。

若2025年11月1日後才繳費，就會喪失本次疫後保險費補助資格，建議民眾收到繳款單時盡速繳費，以累積國保年資，為將來的老年經濟安全增添一份保障。

國民年金保險擁有「老年年金給付」、「生育給付」、「身心障礙年金給付」、「遺屬年金給付」及「喪葬給付」等5大給付保障，雖然給付金額不如勞保多，但可讓無法參加公教保、軍保、勞保、農保等保險的相對弱勢族群，也能在退休後有一份經濟來源，因此鼓勵民眾按時繳納、累積年資。