新竹市警第三分局破獲詐騙集團，發現高雄知名鋼鐵公司創辦人林義守大名也遭詐集團利用。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市張姓被害人日前於網路上誤信假投資訊息而加入line群組，群組中轉載有「耀輝投資公司」營利事業登記證，董事長登記為高雄知名鋼鐵公司創辦人林義守，張姓被害人因而信以為真，8月以來多次以面交現金投資達74萬元後才知受騙，而向新竹市警第三分局報案進而破獲全案。

新竹市警察局第三分局指出，三分局員警日前查獲1起詐欺集團面交車手案，赫然發現國內知名鋼鐵公司創辦人林義守遭詐欺集團冒用名義，藉此取信於被害人詐騙。

第三分局員警獲報後積極調查偵辦，同時協請被害人持續與該詐欺集團成員聯繫投資事宜，並以繳交投資款項為由與詐騙集團約定時間、地點面交。

後由專案小組員警喬裝成路人及超商消費者於周邊埋伏，惟該詐欺集團為防止警方查緝，期間多次更換面交地點與場所，最後仍為警方查獲張姓車手，當場查扣2萬6000多元之犯罪所得、偽造工作證、涉案行動電話等犯罪證物，全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦，張男則遭羈押獲准。

第三分局分局長林炎巨表示，近期詐欺集團假藉知名理財專家、企業家、演藝人員之名義，於網路刊載假投資訊息取信於一般民眾詐騙，警方將持續派員至轄內社區及鄰里內，利用各民間社團活動、宮廟廟會等處所加強宣導，讓全體市民免於受害造成財產上巨大的損失。