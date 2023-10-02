《上山下海過一夜之極島台灣》系列舉辦首播記者會。（三立提供）

《上山下海過一夜之極島台灣》系列舉辦首播記者會。（三立提供）

黃仕傑（右起）、雷艾美、蕭志瑋（八弟）、楊盛堯（Max）是節目基本班底。（三立提供）

由文化部補助、三立電視台製作的實境節目《上山下海過一夜之極島台灣》系列，10月5日起正式播出，除了4位年輕職人雷艾美、蕭志瑋（八弟）、楊盛堯（Max）、黃仕傑擔任基本班底，這次再邀請鍾瑶、魏蔓、莊凱勛、黃遠等人一起記錄更深度的台灣山林大海之美。魏蔓自曝在登南湖大山6天5夜過程中獻出上「天然廁所」初體驗，「史上最漂亮的廁所，也最多觀眾，一直聽到嗡嗡聲音，一開始以為是蜜蜂，後來才發現是綠色蒼蠅，牠們在吃飯！」鍾瑶則回到她口中的家「蘭嶼」，晚上收工還請當地朋友開著大卡車載製作班底、主持人一起去喝酒、跳港，自嘲這節目讓她「壞掉了」，整個形象全無。

鍾瑶、魏蔓、莊凱勛、黃遠、松野高志在首映記者會中大談甘苦，聽到主持人八弟、艾美透露曾因在山上缺飲水而實驗喝自己的尿，所有大來賓都很佩服，魏蔓還問他們尿喝起來是什麼味道。很少爬山的魏蔓挑戰人生第一座百岳，且是台灣五嶽之一的南湖大山，將近兩千公尺的落差，數十公里的路程，事前她就準備了3個月，但一登山卻讓她整路哀嚎不斷，從一開始還能背著大背包，到最後只能換小包，沿途一直喊「製作團隊都是瘋子，怎麼會來這麼危險的地方」。

魏蔓表示因為自己怕高，連艾美都笑她是此行最大的負擔，她還幾度因為太擔心工作人員拍攝的位置太過危險而情緒緊繃，叫大家不要再拍了，在夜間摸黑下切爬樹，尤其在兩邊都是懸崖、僅有人身寬的陡峭岩壁前行，讓她嚇到崩潰匍匐在地上爬，Max和黃仕傑叫我站起來、他們要扶我，但我很怕我一過去會把他們撞下去懸崖，情緒崩潰大叫：你們走！不要理我！」兩人笑說：「後來我們就走了。」

鍾瑶此行前往蘭嶼，揭開世界級潛點「八代灣沈船」的神秘面紗，來到每年都造訪的蘭嶼就像回到她的家一樣，對蘭嶼是熟門熟路，一到水裡就像美人魚，當地的原住民都像是她的鄰居長輩，每個都能打招呼，來上一杯絕對不是問題，而擅長潛水的她，更帶團隊前往她的秘密潛點「尋找花園鰻森林」，深潛40米記錄下八代灣沈船最美的畫面。鍾瑶更請當地朋友開卡車帶全組夜遊跳港，喝完酒再繼續探險，她笑稱這次沒形象的模樣都被拍下。

莊凱勛表示，幾位主持人在山上的知名度超高，不斷遇到山友誇他們「都是帥哥美女」，結果反而是他被山友點名「你，那個黑黑的，來幫我們拍個照」，黃遠也自嘲還被山友誤認是工作人員。不過莊凱勛說雖然山友們不認得他，他卻很開心，因為可以更自在，完全不用擔心體力不支會被笑。他自曝在登山口集合要去爬山當天，他以一身重機裝備的皮褲、重機靴「山道猴子裝」現身，大家看到都傻眼。

莊凱勛跟節目前往台灣最後一個通電的部落「大禮部落」，出發前一直以為是要去山林裡放鬆，到現場才知道要去沒有電的部落，讓他好奇，台灣怎麼還有沒有電的地方，沒有電那裡的人要怎麼生活，讓他一開始就想退通告，不過上山之後，看到這裡美的就像是世外桃花源，跟著原住民生火砍柴燒火煮飯、採野菜，樣樣都自己來，他笑說還幫八弟洗澡，是難忘的經驗，不過大廚楊盛堯Max卻覺得壓力很大，因為跟視帝一起，剛好食材又特別短缺，會一直擔心他沒吃的，就怕招待不周。讓莊凱勛笑說：「他們對我們的印象都是螢幕形象！他們覺得我可能半路把他們殺掉，後來才說原來你這麼開朗喔！

黃遠在北大武山遇上今年最大的梅雨，連續兩天的午後陣雨，下到山徑變成小河流，在負重又重，體力透支之下，黃遠第一天就雙腳嚴重抽筋，第二天前往北大武山的路途上，更因腸胃炎，全身發軟、嘴脣都發白，只能緊急撤退到山屋。

來自日本的高志曾爬過日本的富士山，第一次嘗試爬台灣的百岳，因為沒經驗，不僅禦寒裝備讓大家替他捏把冷汗，他自己準備的行動糧，也只帶了一袋吐司麵包，大家擔心他餓死，紛紛把自己的行動糧分給他，「結果回來4天我還在吃行動糧」。八弟也惡整他，竟把山羊大便騙他是巧克力，高志還真乖乖吃下，「一直卡在我牙齒，我以為是可可，吃了覺得苦但不是可可的苦。就是大便的味道！」