蔡英文今前往參拜馬祖山隴境玄天宮，為國家祈福。（馬祖日報提供）

蔡英文總統原本預計上周五前往馬祖探視前線官兵，因天候因素取消行程，今（2）日順利成行。蔡英文上午前往馬祖視導「岸際戰鬥」等科目，了解部隊整備訓練的狀況，午間則與重要幹部及官兵代表會餐，慰勉官兵辛勞。

蔡英文今在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、馬防部指揮官陳文星、連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生、洪申翰及連江縣議會議長張永江等人陪同下，視導陸軍兩棲偵察營第3連、陸軍馬防部防空連、海軍馬祖基地指揮部等單位。

蔡英文表示，馬防部是重要的第一線防衛陣地，面對共機頻繁擾台，大家隨時保持警戒，感謝國軍部隊鎮守國之北疆，努力守護家園。政府會給國軍最大的支持，目前興安專案正在興建中的港勤設施，還有住辦大樓、籃球場等建設，會請國防部如期完工，讓國軍官兵有更完善的居住及休閒環境。

此外，蔡英文還參觀馬祖國際藝術島的作品，為馬祖宣傳行銷；及前往參拜山隴境玄天宮，為國家祈福。